El Olímpic perdona y acaba perdiendo ante el Novelda (1-2)

El Olímpic no mató el partido cuando pudo y acabó perdiendo ante el Novelda en el último partido de la primera fase de la liga. El Novelda no dejó de intentarlo y obtuvo su premio, y de los 12 puntos que ha conseguido en 18 partidos, seis han sido contra el Olímpic. El equipo de Xàtiva sigue sin ganar ante su afición y cayó 1-2 ante los alicantinos. Además, afronta la semana pendiente de las lesiones de Ortolá y Fran Giménez, y con Rafa Gimeno expulsado con roja directa para el primer partido de la segunda fase y tal vez para el segundo. Lo de Fran dejó muda la Murta al verle salir cojeando y ayudado, aunque, tras el partido, el jugador levantó un poco el ánimo de los aficionados al afirmar que la lesión no es grave.

Según el entrenador, Berna Ballester, la clave de la derrota estuvo en no aprovechar las ocasiones claras del primer tiempo, fue «un partido que teníamos controlado en la primera parte, y que en la segunda nos salimos de él y nos ha costado la derrota. No toca otra que corregir y levantar la cabeza. Hemos perdido la segunda jugada, hemos jugado muy abiertos y ellos han tenido paciencia. Toca dar la cara y corregir los errores, que han sido bastantes». El técnico ha declarado que no entiende qué pasó y ha lamentado las «tarjetas tontas» que lastran al equipo. Expresa su «rabia por no haber podido ofrecer a los aficionados aún una victoria en la Murta, porque hay mucho trabajo detrás».

Ballester se vio obligado a hacer cambios antes y durante el partido. David defendió la portería, Raúl Sanchis fue titular, al igual que Tanque, y las lesiones en el encuentro le dieron minutos Lucho y a Marc Grau. De cara al primer partido de la siguiente fase el club está pendiente de la evolución de Tendillo y Uche, lesionados. «Nos está pasando factura el esfuerzo de semanas anteriores, tanto física como mentalmente. Tiene mérito haber sido cuartos y con los puntos conseguidos», dice el técnico.

Promoción de ascenso

El club ha confirmado la llegada de dos jugadores que esta misma semana entrenarán con el grupo. El equipo afronta la segunda fase por la promoción de ascenso a la Segunda RFEF. Lo hará, pese a la derrota, como segundo clasificado y jugará los cuartos de final de la promoción de ascenso a la Segunda RFEF. La competición se reanudará el fin de semana del 3 y 4 de abril.