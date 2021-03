Aspromivise participa en un proyecto europeo de inclusión a través del deporte del colpbol

La asociación Aspromivise y el centro ocupacional de Xàtiva, que trabajan por las personas con diversidad funcional intelectual, participa en un programa europeo por la inclusión a través del deporte del colpbol, una modalidad deportiva que se juega con las manos, golpeando un balón con las manos para marcar en la portería contraria. Aspromivise liderará el proyecto, junto a la Copava y la Unión Europea.

«Implementació de l’esport del Colpbol en l’àmbit europeu com una eina per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional intel·lectual» es un proyecto de dos años en el que participan países como Rumanía, Grecia, Lituania y Chipre, y en el que los jugadores y jugadoras de Aspromivise compartirán experiencias con entidades como la Universidad de Lituania, la Universidad de Craiova de Rumanía la Escuela de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Pública de Atenas (Grecia), la Universidad Pública de Kaunas (Lituania), el Centro de Innovación Social de Chipre, ALDO CET (asociación que se dedica principalmente a las personas con Síndrome de Down de Grecia) y EDRA (cooperativa social de actividades para grupos vulnerable, de diversidad intelectual, salud mental) de Rumanía.

El proyecto se enmarca en el programa Erasmus+ para facilitar la equidad y la inclusión de las personas con diversidad funcional en la sociedad. Aspromivise destaca que participa en este reto «con el convencimiento de que el colpbol es una de las herramientas más apropiadas para demostrar que personas con capacidades diferentes pueden compartir deporte». «El deporte inclusivo es uno de los espejos donde mirar para avanzar en una forma de hacer deporte más justa», concluyen.