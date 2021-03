Las eléctricas presionan a agricultores de Navarrés para adquirir sus terrenos

La presión que las eléctricas realizan sobre cierne sobre los agricultores más allá de las tierras de Alforins. Las empresas energéticas han puesto sus ojos en las últimas semanas sobre Navarrés, localidad que hace dos años aprobó una reglamentación específica, el Plan Especial Campo de la Luz, para regular la instalación de estaciones de energía fotovoltaica en su término municipal. Pese a que el documento expone con claridad que las plantas solo pueden ubicarse en terrenos de secano o abandonados, los intermediarios de las eléctricas están contactando con propietarios de fincas de regadío para comprarles sus terrenos. A las ofertas a la baja añaden la amenaza de la expropiación del terreno en cuestión,unas presiones que están preocupando a los agricultores. «Tenemos miedo de que pueda ser cierto, y hemos parado el proyecto de cultivo que habíamos iniciado. No creo que tengamos ninguna garantía de que en cinco o diez años, los terrenos puedan acabar expropiándose a la fuerza».

Es el testimonio de David Pardo, que junto a su suegro Salvador Martínez había puesto en marcha una explotación de cítricos en una finca de diez hanegadas propiedad de la familia, ubicada en los terrenos incluidos en el Plan Especial Campo de la Luz. Ya con la red de riego por goteo completamente instalada —tras una inversión de unos 6000 €—, ahora proyectaban arrancar los árboles de olivar para plantar «cítricos premium, aunque también contemplábamos aguacates, que están siendo muy rentables», en palabras de Pardo. Una apuesta por la explotación agrícola que esperaban rentabilizar con unos ingresos de 150.000 euros por década, según sus cálculos. Sin embargo, bajo la amenaza aireada de que los terrenos acaben expropiados, intermediarios de empresas eléctricas —e incluso de un fondo de inversión suizo, lo que les genera suspicacias sobre el interés especulador que puedan tener estos acercamientos— se han dirigido a ellos con ofertas de compra de entre 250 y 500 euros por hanegada. «Es una oferta ridícula, un insulto. Pero el fantasma de la expropiación está ahí. No queremos vender los terrenos, pero tampoco nos atrevemos a seguir con el proyecto», lamentaba David Pardo en declaraciones a este periódico.

Su familia no ha sido la única con la que las eléctricas han contactado. Es, no obstante, la que más está alzando la voz contra las presiones recibidas; entre el resto, cunde la tranquilidad trasladada por el Ayuntamiento de Navarrés, que asegura que no va a expropiarse suelo de regadío al no estar contemplado en el plan municipal. Pardo y Martínez, por su parte, no abandonaban las dudas: «No hay garantías, ya que el tema podría escapar a la jurisdicción del ayuntamiento. Si desde el Gobierno se declara la zona como bien de interés general, como ha ocurrido en otros lugares, no habría nada que hacer». A la espera de nuevos movimientos, la presión de las eléctricas ya afecta a la agricultura de Navarrés.

Instalan placas solares en el edificio consistorial

El Ayuntamiento de Navarrés anunció ayer la instalación de placas solares fotovoltaicas en el edificio consistorial, que proporcionarán electricidad para el autoconsumo de las mismas oficinas municipales. La actuación ha contado con una subvención de la Diputación de València dentro de la estrategia Reacciona por valor de 8000 euros, cubriendo el 85 % del coste de la instalación.