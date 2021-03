Las obras ilegales proliferan con la covid: Vallada tramita seis sanciones en chalets

El confinamiento parcial derivado de la pandemia del coronavirus está teniendo consecuencias inesperadas en algunas poblaciones. Una de estas secuelas es el incremento de las reformas ilegales en inmuebles, en lo que parece un ardid que busca aprovechar la menor presencia de gente por las calles. El municipio de Vallada ha estado tramitando y expedirá en las próximas semanas un mínimo de seis propuestas de sanción a otros tantos vecinos de la localidad por la realización de obras sin licencia, todas ellas en chalets y casetas del diseminado de la localidad.

Las reformas han sido detectadas por los guardas de campo municipales que, tras descubrir semanas atrás una primera obra de la que la Administración no tenía constancia, se lanzaron a repasar el resto de las casetas y chalets del término. Hasta el momento, y en pocos días, han localizado otras cinco actuaciones que no cuentan con la licencia pertinente, todas ellas de reforma de inmuebles ya existentes. Por ello, el consistorio ha iniciado el expediente administrativo para sancionar a sus propietarios y tramitar la obra, con el fin de legalizar su situación. En caso de que no puedan ser regularizadas, las obras realizadas pueden llegar a ser demolidas, extremo sobre el que el consistorio traslada que no le temblará el pulso al aplicarlo.

«Hemos querido lanzar un recordatorio antes de tener que sancionar a más gente», explica Mª José Tortosa, alcaldesa de Vallada, sobre un comunicado que el ayuntamiento lanzó a principios de semana, sobre estas obras. «No es que sea nuestra intención ir a por todos por afán recaudatorio, pero al final hay que cumplir la ley». La munícipe subraya al respecto que el ayuntamiento ya ha aprobado derrumbes en otras ocasiones, en las mismas circunstancias.

Vertidos de residuos

Además de las obras ilegales —o quizá como consecuencia de ellas—, el Ayuntamiento de Vallada también ha detectado el vertido de residuos procedentes de escombros en varias zonas del término municipal. Una práctica que desde el gobierno municipal deploraban y valoraban como «incomprensible»: «Suponemos que se arrojan por ahí para tratar de ocultar que se ha hecho una reforma en casa, no entendemos otra razón», lamenta la alcaldesa de Vallada. El consistorio publicó un comunicado en Facebook para censurar esta práctica y recordar que está «totalmente prohibida». «Tenemos abierto el Ecoparc tres días, y el móvil un cuarto. La gente tiene más posibilidades que nunca para gestionar bien sus residuos, y además recibir una bonificación. Han de entender que estas acciones son incívicas y suponen un coste extra innecesario para el ayuntamiento», concluyó Tortosa.