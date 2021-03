Simple y llanamente gestión

La caída de un árbol de l’Albereda de Xàtiva, con todo su peso, aparentemente sin motivo alguno, sino la vejez, el abandono, la dejadez, y el pensar que los cuidados no son necesarios en estos plataneros, al menos de una forma exhaustiva, ha puesto de manifiesto una cosita, ¿qué cosita es?, que ya todos sabíamos: que las cosas necesitan una vigilancia y un cariño que muchas veces suena a chino, y es preferible curar que prevenir en según que casos, o incluso ser mucho más perverso y mirar hacia otro lado olvidando las responsabilidades de cada uno. ¿Qué ha caído un árbol?, «Uyyyy pues eso debe ser que está podrido y algo tendremos que hacer» (alcaldía dixit).

Que es lo de siempre, vamos: se actúa cuando ya se ha hecho tarde y afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia personal. Es de suponer que las concejalías deberían servir para algo más que para organizar un muestra de oficios antiguos en el Castillo. Una muestra para enseñar como se trata el esparto que ya no se utiliza desde hace décadas, pero queda bonito mostrar a las nuevas generaciones como Manolo Soro (suponiendo que sea Manolo) te pone una boga (o enea) en el asiento de una silla en menos que canta Botifarra. Ese Manolo que podemos ver todas las mañanas junto a la fuente de los 25 chorros recibiendo encargos. Manolo lleva encima su taller de embogar y ahora puede ser protagonista de la muestra del Castell que preguntando por preguntar, uno se pregunta, cual es la intención de esta muestra cultural. ¿Conocer a los artesanos que ya no existen excepto unos pocos? ¿Ponerse una medalla por haber descubierto como se trabajaba antes? ¿Rendir homenaje a quienes ya no están y se fueron sin que nadie les diese las gracias por su aportación? ¿Alguien se acuerda del señor Pepe El Machero, vendiendo figues de pala en la Font del Lleó? ¿Alguien le hizo algún homenaje durante su vida? Su figura marcaba una instantánea de la Fira de Xàtiva y todo muy bonito y muy cordial, pero a la hora de la verdad si te he visto no me acuerdo y a ti te encontré en la calle.

Recuerdos y homenajes siempre son bienvenidos, pero cuando se recurre a la elección selectiva se corre el riesgo de que entren en juego otras consideraciones con un peso mucho más elevado que inclina la balanza de un modo peligroso. Seis años esperan ya a que se dediquen las calles a los pintores Roberto Martínez «Leña», Mompó Roca y Vicente Giner , cumpliendo el acuerdo de una sesión plenaria, y lo que te rondaré morena. ¿Motivo? No existe voluntad política y mientras tanto Leña y Mompó Roca no han podido verlo, pero si que existen otros recursos para llevar adelante iniciativas mucho más «de amiguetes y conocidos», donde no existe freno para la velocidad.

Y cuando las cosas no se cuidan, pasa lo que pasa, en el aspecto personal y material. Los arboles se caen pero nadie explica cual fue la conclusión del estudio realizado en 2018 que costó 35.000 euros para conocer el estado de los árboles, después de una exhaustiva poda selectiva en 2015. De eso se guarda un silencio sepulcral, pero se anuncia a bombo y platillo que a partir de ahora se van a cuidar y mimar; se les acostará coincidiendo con el toque de queda; se les dará arnadí para que crezcan sanos y fuertes y se les quitará el corcho que les ahoga de la raíz a las puntas (como el champú milagroso).

Pero cuidado porque se corre el riesgo de que no se puedan regar como continúen las fugas de agua por toda la ciudad, y la dejadez ante quienes la reclaman como derecho, ya que resulta que también se necesita un mantenimiento (lo digo por si no se sabe) diario y continuo, y no vale escaquearse con excusas de malpagadors, y si además las fugas afectan al casco histórico de la ciudad, pues todavía más razones para ponerse manos a la obra y cumplir las sentencias. Reclamar agua es reclamar vida. El problema del agua debe cogerse con toda la valentía del mundo e iniciar una reforma integral de este bien tan escaso que dentro de unos años podemos estar lamentando no haberlo cuidado.

Se puede incluso retomar la idea de envasar parte del agua que se pierde en el camino hacia Xàtiva, recuperando el Bal Bellús, sin dejar de alimentar el río Albaida. Que al fin y al cabo estamos hablando de gestión, simple y llanamente gestión, que significa «acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa». Así clarito, clarito, para que se entienda bien.