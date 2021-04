Dilema con la venta de los abonos

Lo de los abonos para los tres partidos es una buena idea porque seguro que hay aficionados que quieren participar en esta nueva fase de la liga donde cada partido será una final, pero no dejo de pensar en que el hecho de que se pongan a la venta no es una buena señal. No lo es porque el aforo de la Murta es de 150 espectadores y en principio, según el club, el Olímpic tiene más de 150 socios, por lo que no cabría vender nada por anticipado. Si no se completa el aforo, o es porque no hay tantos socios o porque los socios no tienen interés, y ambas cosas no son buenas. En el último partido se vendieron algunas entradas, pocas, porque no se completaron, según informó, las 150 entradas para socios. Mal rollo.

Y además, vamos a imaginar que el Olímpic se juega en el último partido en la Murta el pase a la siguiente fase y que acuden los 150 socios y que has vendido 30 abonos… ¿a quién dejas fuera? o ¿los dejarán entrar a todos? Hasta ahora hemos querido pensar que había 150 espectadores, pero entonces serán, oficialmente, 180. Asunto serio.

Es cierto que el club necesita ingresos por pequeños que sean y que los abonos ayudan…pero, por favor, ¡no salgamos de Málaga para meternos en Malagón! ¡Buena pascua!