El Atzeneta UE afronta mañana a las 18:00 horas el primer partido de la segunda fase de la competición encuadrado ahora en el Grupo III-E de Segunda División B. El conjunto naranja afronta el desplazamiento más lejano para empezar y con el handicap de no conocer a que equipo se enfrentaría esta primera jornada hasta la tarde-noche del miércoles, lo que ha significado un reto no solo deportivo si no también logístico para el club. Ese primer rival es la UE Olot, equipo de la capital de la comarca gerundense de La Garrocha, colista de su grupo en la primera fase de la competición.

Desde el punto de visita deportivo, mirando las estadísticas, parece que puede ser el rival más sencillo de esta segunda fase, pero el conjunto catalán ha puesto contra las cuerdas a grandes equipos en la primera fase y ha ganado a alguno de los bloques más potentes como Barcelona B, Andorra, Lleida o Llagostera. De su plantilla, cabe destacar a futbolistas con amplia experiencia en el fútbol profesional como Eloi Amagat o Jordi Xumetra. Además, allí milita el atzenetero José Antonio Soler, siendo uno de los fijos en los esquemas tanto de Raúl Garrido, entrenador que comenzó la temporada, como del nuevo técnico Gabri García. Los de la Garrotxa tienen actualmente un coeficiente de 0,90 y comienzan la segunda fase en la sexta posición.

Por su parte, el Atzeneta, primer clasificado antes del inicio con 1,17 de coeficiente, afronta este partido con muchas ganas tras el parón de la pasada semana y con la intención de mantener el buen juego mostrado en la última jornada de la primera vuelta frente a la Peña Deportiva. El equipo dirigido por David Albelda se ha entrenado en las instalaciones de Oliva Nova sobre césped natural para adaptarse a la superficie que se encontrará en el Estadi Municipal de Olot (a 550km aproximadamente de El Regit), conscientes de la importancia de comenzar ganando esta definitiva fase por la permanencia.