Xàtiva ha presentado los resultados del diagnóstico para la elaboración del Pla d’Igualtat Municipal, un documento que representa el punto de partida sobre el que se asentarán las bases del futuro plan. La concejala del área, Lena Baraza, presentó los resultados del diagnóstico, que dará paso ahora a la segunda fase de elaboración del plan, con el proceso de participación ciudadana y la colaboración de los agentes sociales implicados para trabajar conjuntamente en la definición de medidas que se puedan llevar a cabo para conseguir la igualdad. Después vendrán las fases de diseño, ejecución y evaluación.

El estudio realizado sobre la realidad de Xàtiva evidencia la menor contratación de mujeres frente a los hombres, una contratación que, además, es mayoritariamente a tiempo parcial. Hay menos mujeres autónomas que hombres y las cifras de desempleo son mayores entre las mujeres. En cuanto a cuestiones relacionadas con la formación, las mujeres cursan más estudios en todas las áreas no obligatorias, excepto en los ciclos formativos de grado medio. Sin embargo, más formación no se traduce en mejores condiciones de trabajo. Aunque en el bachillerato científico hay casi el mismo número de chicos y chicas, no ocurre lo mismo en ciclos formativos de carácter técnico. A la hora de elegir estudios universitarios dentro de la rama científica las mujeres eligen grados de ciencias de la salud y los hombres de ingeniería.

El diagnóstico también constata que la mayoría de personas beneficiarias de los programas de Benestar Social son mujeres, que se encargan de solicitar ayuda al llevar el peso de las tareas del hogar y el cuidado de familiares. También pone de manifiesto que en deportes, siguen vigentes los roles de género en la elección de la modalidad a practicar.

El diagnóstico se ha realizado a partir de una encuesta ciudadana en la que han participado 590 personas: 303 mujeres y 287 hombres. Baraza comentó que el diagnóstico «pretende visibilizar la situación de las mujeres y detectar las carencias a fin de encontrar las soluciones». El objetivo, añadió, «es saber cómo podemos cambiar nuestra realidad».