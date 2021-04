El Olímpic inicia este domingo (11:30) ante el Recambios Colón Catarroja la segunda fase de la liga en el grupo VI de la Tercera División. Lo hará en el campo municipal El Perdiguer de Aldaida, con el arbitraje de Carlos Albaladejo García. El principal problema con el que se encuentra el entrenador, Berna Ballester, es la situación de la plantilla, pues a día de hoy todavía varios jugadores son seria duda o, si pueden participar, lo harán mermados.

Son bajas por sanción dos habituales titulares, Rafa Gimeno y Rueda. Es buena noticia que Uche esté entrenando, al igual que Tendillo, ambos no disponibles en las últimas semanas, pero aunque pueden participar lo harán sin estar al 100%. En la misma situación está Frangi, recuperándose de las molestias de rodilla. Las bajas, el no poder contar al 100% con tres de los jugadores y las características del Recambios, tanto de su plantilla y forma de juego como del campo en el que se disputará, han hecho que Ballester haya reconocido que se enfrenta «al partido más complicado hasta ahora para decidir el once», sobre todo la participación o no de los jugadores más jóvenes de la plantilla. No podrá contar con el fichado Lionel, ya que las jornadas festivas de esta semana han dificultado la tramitación de la Federación Española de su transfer. Se espera poder contar con él en el siguiente partido. El equipo entrenó ayer en Anna, por ser día festivo y no poder utilizar la Murta, donde hoy ya podrá entrenar.

Partido «muy duro, exigente»

Respecto al partido contra el Recambios, sexto clasificado en su grupo tras la primera fase de la liga, el entrenador ha adelantado que va a ser un partido «muy duro, exigente, nos van a exigir estar concentrados durante 95 minutos. Su campo iguala a los equipos». Ballester ha reconocido que parten con una «ligera ventaja» en esta segunda fase al contar con el segundo mejor coeficiente de puntos por partido jugado, pero «hay muy poco margen de error, estamos obligados a puntuar».

El Olímpic jugará el siguiente partido de esta segunda fase, en casa, en la Murta, ante el Silla, el próximo sábado a las 18 horas. El club de Xàtiva ha puesto a la venta abonos de 35 euros para los tres partidos de esta segunda fase de la liga.