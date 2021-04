Xàtiva i el bicentenari de la província efímera

Fa dos segles que el Trienni Liberal sacsejà Xàtiva. De 1820 a 1823 Xàtiva es quedà sense frares, deixà de ser San Felipe, i aspirà a ser capital i seu catedralícia en un somni que va durar un any, fins que a l’estimadíssim Ferran VII se li va ocórrer amb l’ajuda militar dels francesos tornar a l’absolutisme. De nou abandonava la senda constitucional oberta per la proclamació de la constitució de 1812. I a la capital de la Costera se li tornaren de nou a tallar les ales com a 1707, i se va encentar la història de l’eterna decadència encara tan present en la nostra memòria col.lectiva, que hauria també de capgirar el retrat de Ferran VII, igual que es va fer amb Felip V.

Ara que es parla tant d’espais de memòria, i de recordar a gent que realment ho mereix, podríem evocar la figura històrica de Joaquín Lorenzo Villanueva, intel.lectual represaliat pel rei, al qual va conèixer en persona després d’enviar-li a presó durant uns quants anys, acceptar-lo de nou a desgana obligat pel pronunciament del general Riego, i posteriorment enviar-lo a l’exili irlandés, on va fugir el diputat liberal per evitar ser afusellat. Va morir a Dublín el 1837, quatre anys després de la mort del rei que tant el va odiar.

Exiliat a la força mereix un carrer a Xàtiva que ja té, i alguna cosa més, com un monument o recuperar les seues despulles i soterrar-les a la seua terra, per la senzilla raó que defensà des de la seua posició de diputat liberal a les Corts de Cadis, que la ciutat recuperara el seu nom quasi un segle després de l’extermini de 1707 o de l’urbicidi, com diuen ara. Amb ell, Xàtiva recuperà la seua dignitat com a ciutat, i a més lluita per fer-la aspirar a ser la quarta província de l’Antic Regne de València dins d’un projecte que va arribar a ser realitat des d’abril de 1822 fins a l’octubre de 1823.

Entre 1996 i 1998, anys del meu debut com a col.laborador d’aquest diari i d’inici de carrera professional com a docent en un centre concertat, vaig poder cobrir totes les conferències que es celebraren per a commemorar el 175 aniversari de l’efemèride. Sebastià Garrido parlà de la província efímera, Isabel Martínez dels processos d’exclaustració i desamortització que expulsaren de Xàtiva a tot el clergat regular masculí, i Germán Ramírez presentà un estudi sobre l’obra Mi viaje a las cortes, escrita per Joaquín Lorenzo Villanueva, del qual prometia la futura publicació d’una exhaustiva biografía, cosa que recentment ha complit, amb la publicació de l’obra Joaquín Lorenzo Villanueva(1757-1837): un paradigma del Tránsito de la Ilustración al liberalismo. Tot aquell cicle es va completar amb la publicació d’una carpeta de mapes amb les diferents circumscripcions territorials administrades per Xàtiva, des dels corregiments borbònics fins la proposta oficial que abraçava tots els pobles, pertanyents a aquell efímer projecte de província, història la qual va veure la llum posteriorment amb l’estudi del doctor en geografia Francesc Torres, La província de Xàtiva, història d’una efímera il.lusió.

Joaquín Lorenzo va ser un rector liberal natural de Xàtiva que va viure a cavall entre la fe religiosa i la militància política. Va passar de ser censor del Sant Ofici a diputat liberal, amb un fort desig de conjugar el seu pensament progressista amb la necessitat de modernitzar l’Església. El Trienni esclatà a Xàtiva a gener de 1821 gràcies al pronunciament del general Riego que va revocar l’absolutisme de Ferran VII per un temps de tres anys, el que va permetre eixir de la presó a Joaquín Lorenzo, i lluitar per Xàtiva, tal i com s’havia proposat des de la proclamació de la constitució de 1812.

El 20 de febrer de 1821 es va constituir la Comissió Científica que recuperava el projecte de nova divisió territorial d’Espanya proposat per Agustín de Larramendi. Joaquín Lorenzo va participar d’aquell grup de treball on es recomanava la necessitat de «una nueva provincia que linde por el sur con la de Alicante, por el norte y noroeste con la de Valencia, por el este con el Mediterráneo, y por el oeste con las de Albacete y Cuenca, siendo su capital Xàtiva».

Així la nova província abraçaria com a territoris fronterers per l’interior, a Biar, la Font de la Figuera i Millars; i en direcció a la costa, Xeraco, Gandia o Xàbia, entre d’altres. A octubre de 1821, per mediació de Villanueva, arribava la confirmació que Xàtiva anava a esdevindre en la quarta província de l’Antic Regne de València. I de seguida començaren tots els preparatius per poder instal·lar tots els òrgans de govern propis d’una diputació provincial. L’abril del 1822 començà a funcionar fins a l’octubre de l’any següent, moment en què Ferran VII va aconseguir el suport de les tropes de la Santa Aliança que va restaurar el seu poder absolut, derogant el somni de ser província, de recuperació del nom, i de la transformació de la basílica de Santa María en seu catedralícia.

Però el que ja no es va poder revocar va ser el decret d’exclaustració iniciat a maig de 1820 i publicat poc abans de la proclamació de Xàtiva com a capital, el que iniciava el procés d’expropiació dels convents que van passar a les mans de l’estat en nom de la utilitat pública. Un procés que no s’aturà malgrat el canvi de paradigma polític, i que va suposar la desaparició de tota la població conventual masculina. Xàtiva deixà de tindre frares i convents d’hòmens. Només van sobreviure fins els nostres dies, els femenins de la Consolació, únic encara amb religioses, i Santa Clara, que recentment ha sigut adquirit també per les institucions públiques, curiosament dos segles després d’iniciat el procés d’expropiació general. I fa pensar si amb el pas del temps, Santa Clara també correrà la mateixa sort. I és que les conseqüències del Trienni no queden tan llunyanes, ni la nefasta ombra de Ferran VII, que ni amb la seua mort va deixar de perjudicar a Xàtiva, ara amb l’esclat de les guerres carlines, perquè no va poder acceptar el seu germà a la seua neboda Isabel II com a reina d’Espanya.