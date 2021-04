El Consell negará la ‘barra libre’ a las fotovoltaicas en los Alforins

La polémica suscitada entorno a la posible llegada de grandes granjas de placas fotovoltaicas a les Terres dels Alforins -porción de tierra también conocida como la ‘Toscana valenciana’- ha levantado ampollas entre los agentes económicos y sociales de la zona. La Societat de Viticultors -que integra a diez bodegas y viñedos-, varios consistorios y diversos colectivos se han unido recientemente en un frente común que critica sin ambages el impacto que estos proyectos tendrían en un paisaje de gran valor. La Generalitat ha dado luz verde a un decreto que permite acelerar la puesta en marcha de este tipo de instalaciones y algunas voces locales ya se han alzado pidiendo su suspensión temporal.

Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, esbozó ayer las intenciones del ejecutivo autonómico respecto a esta situación. Consultado por Levante-EMV, apuntó que «hablamos de un tema complejo, que afecta a tres consellerias: Territorio, Medioambiente y Economía. Lo que sí me gustaría dejar claro es que no habrá ‘barra libre’ para todos los proyectos que lleguen, es algo que no tendría sentido».

España argumentó que la Comunitat Valenciana se estaba rezagando en su apuesta por las renovables respecto a otras autonomías y la aprobación del decreto se puede definir como una cuestión administrativa: «Es como una herramienta que agiliza la puesta en marcha de las instalaciones en la medida de lo posible, pero eso no significa que se pierda el control sobre lo que se puede o no hacer. Si algún proyecto afecta a un paisaje de gran valor se estudiará a fondo y si hay criterios que desaconsejen su desarrolla no se aceptará o se tumbará».

El titular de Territorio especificó que conoce de primera mano el valor de este territorio concreto: «He estado en los terrenos, he pasado por ahí muchas veces, soy consciente de que es un activo a preservar, de que aportan un valor a tener muy en cuenta».

El representante autonómico recordó que junto al decreto permanecen intactos todos los mecanismos de control: «Tanto por parte de los ayuntamientos como de la Generalitat. Parece ser que algunos consistorios han hablado de sus intenciones de cambiar el PGOU, por ejemplo, con la intención de proteger el paisaje».

Esta semana se celebrarán un conjunto de reuniones entre la Societat de Viticultors y representantes de las consellerias con voz y palabra en esta situación. España cree que pueden ser encuentros donde pormenorizar los aspectos a tener en cuenta: «A lo mejor a habido un problema de pedagogía, pero quiero lanzar un mensaje rotundo de tranquilidad. Somos conscientes de la importancia del paisaje y de la necesidad de que no se pierda el control sobre el mismo. No se va a imponer nada. El paisaje es un valor, un bien a cuidar, todo debe ser equilibrado y compatible».

Descarbonización

La Generalitat aprobó el decreto 14/2020 de agosto del año pasado que normativiza la construcción de instalaciones de energías renovables como una herramienta más en la apuesta por la descarbonización. España explicó que «debemos trabajar para desarrollar estas alternativas, pero siempre desde el respeto a lo que hay. Defiendo que hay que hacerlas cosas de forma equilibrada y dialogada». A su vez, afirmó que -de momento- hasta Territorio no han llegado ni peticiones ni consultarspara gestionar proyectos fotovoltaicos en les Terres dels Alforins: «He preguntado y me han confirmado que no se tiene constancia. Quizás, lo que hay son gestiones en ayuntamientos afectados, pero en Territorio no hay ningún expediente y todo debe seguir un trámite».