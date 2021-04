Apenas lleva dos semanas en Xàtiva y aún no ha debutado con el Olímpic. Lionel Enguene (Bertoua, 7-1-1996) es el nuevo fichaje del equipo setabense para esta última parte de la temporada. Criado futbolísticamente en los campos de la Masía, llegó al Fútbol Club Barcelona en 2007 desde su Camerún natal gracias a la fundación de Samuel Etoo. Su nombre destelló desde entonces como uno de los integrantes más prometedores de las categorías inferiores blaugranas.

En alevines conquistó y fue el máximo goleador de los torneos de Brunete y Maspalomas en el año 2008, siendo también considerado toda una perla de la Masía tras demostrar una gran proyección en cadetes y juveniles. Sin embargo, su paso por el fútbol profesional está siendo más duro. Aún no ha despegado. De momento, se ha convertido una especie de trotamundos del deporte rey al que le está costando encontrar su sitio. Su historia es la de la promesa que lo tenía todo y no ha explotado en el fútbol de elite.

Turquía, Portugal, Georgia

Tras jugar doce partidos con el Barça B bajo la batuta del exvalencianista Gerard López, Enguene decidió hacer las maletas y salir de España. En los últimos cinco años ha vestido las elásticas del Antalyaspor Kulübü (Turquía), C. D. Lugo, Leixões S. C. (Portugal), Kazma S. C (Kuwait) y F. C. Telavi (Georgia). Ahora, busca relanzar su carrera futbolística en el Olímpic, donde llega gratis. La web especializada transfermarket cifra su valor como traspaso en el mercado futbolístico en 150.000 euros. En 2016 la cantidad ascendía a un millón de euros.

«Cuando me llamó mi agencia de representación estaba en Camerún con mi familia, sin equipo. La verdad es que no conocía ni la ciudad ni el club y decidí buscar en internet y hacer un par de llamadas. Todas las valoraciones que me llegaron fueron positivas y pensé que en España es dónde he vivido mis mejores momentos como futbolista y que era una buena idea volver. Decidí apostar por venir aquí», comenta a Levante-EMV.

Consultado por los pocos encuentros que ha disputado como profesional -23 citas contando al Barça B-, Enguene no esconde su frustración: «Nunca he estado lesionado. Mi último partido fue en Georgia en diciembre de 2019. Firmé por tres meses y lo jugué todo. Logramos el objetivo marcado, que era subir a Primera. Luego, no vi claro lo que me ofrecían y decidí irme. A veces, la vida te da calabazas, pero yo soy positivo. Creo que si eres fuerte y trabajas pueden llegar cosas buenas. No tengo dudas». «Ahora estoy en Xàtiva, conociendo a grandes compañeros y veo que formo parte de un conjunto ambicioso, que quiere subir a segunda B. Los entrenamientos son de mucha intensidad. Aquí todo el mundo trabaja mucho. La verdad es que estoy muy bien», apunta el mediocentro de 25 años.

Enguene ha firmado por lo que queda de esta temporada y el año que viene. Y su estreno no tardará, según se desprende de las palabras de Berna Ballester, entrenador del Olímpic: «La verdad es que un chico al que se le ven muchas cosas, que nos aportará en el campo seguro. Es pronto para saber si debutará o no el próximo partido, pero sus condiciones como futbolista son magníficas, de eso no albergo dudas».

Rune Hoem es el actual director deportivo del Olímpic de Xàtiva. Atiende a este diario mientras se encuentra en su Noruega natal: «Lionel era considerado un gran talento en el Barcelona, ese es un dato objetivo y claro. Tras un contacto con su agencia de representación, comprobamos referencias de clubs antiguos. Al final, decidimos que su fichaje sí merecía la pena».

«Necesita reiniciar su carrera y esperamos que lo haga con nosotros. Un jugador que ha jugado en tantos clubs a una edad tan temprana aún puede dar mucho. Estaba libre y decidimos intentarlo. Esperamos que pueda mejorar en Xàtiva y mostrar la mentalidad necesaria», apostilla Hoem.