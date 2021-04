Compromís per Xàtiva ha denunciado que el gobierno de Roger Cerdà quiere «quitar líneas educativas» al colegio Jacinto Castañeda (la Bola) «para llevarlas al Gozalbes Vera», y critican que «priorice» la educación privada sobre la pública. «No entendemos como habiendo tres escuelas concertadas en Xàtiva, haya que quitar líneas a la pública cuando se podrían retirar aulas concertadas», apuntan. El portavoz, Josep Maria Sebastià, afirma que «la escuela pública es la única que garantiza una educación neutral y de calidad». Compromís también ha criticado que el gobierno de Cerdà insista en construir el centro de salud de la zona este en el patio del colegio Teresa Coloma, y no en el antiguo cine Albereda, tal como ellos propusieron. «Destruir una escuela para hacer un centro de salud no es aceptable», y añaden que comprar el cine «no es una pérdida de dinero, es sumar calidad de vida y recursos a la ciudad».