El Olímpic busca frente el Silla la primera victoria en un partido ante los aficionados

El Olímpic recibe hoy (18h.) en la Murta al Silla, un partido con arbitraje de Juan Manuel Gordillo Escamilla y con dos objetivos, según el entrenador Berna Ballester: conseguir la primera victoria de la temporada con público en la grada y ganar mucha confianza en esta segunda fase, ya que se enfrentan al tercer clasificado (el Olímpic es segundo).

El partido, tras la remontada del pasado domingo en Aldaia, llega en buen momento. A diferencia de las últimas semanas, el entrenador puede contar con toda la plantilla, aunque hay jugadores con algunas molestias musculares. Además de poder contar con los sancionados en el último partido, Rueda y Rafa Gimeno, también podrá contar con Ortolà, además de con Tendillo, Uche o Frangi. Incluso el último fichaje, Lionel, está en condiciones de jugar «aunque dado que no ha competido recientemente no sabemos qué ritmo puede tener y por cuánto tiempo, pero ahora me preocupa menos por las alternativas que tengo, por poder elegir, ha habido semanas donde no he podido y ahora sí». Según Ballester, «hay partidos que se antojan finales y lo son por las circunstancias. Lo esperamos con muchas ganas, porque podemos dar un paso de gigante en esta segunda fase y aunque no se puede ganar en tranquilidad, quedarán aún cuatro jornadas, sí en confianza».

Respecto al Silla, el técnico destacado que es un equipo «peligroso en ataque, pero ahora mismo no sé que planteamiento hará en la Murta por las bajas. Se presenta como una incógnita pero lo que más me importa es el Olímpic, que podamos conseguir una victoria con afición que es la deuda pendiente que tenemos y estamos muy comprometidos con ese objetivo».

Adjudicada publicidad estática

El club de Xàtiva ha puesto a la venta esta semana, hoy también estarán en la taquilla, abonos para los tres partidos de esta segunda fase por 35 euros. El CD Olímpic ha informado que la publicidad estática del Campo de la Murta ha sido adjudicada a una empresa por el ayuntamiento tras concurso público, y tanto el Olímpic como Sudeva han querido dejar claro que no tienen ninguna vinculación con ella. El vicepresidente, Pepe Colomer, ha manifestado que «por desgracia la publicidad nos hubiera venido bien, pero no tiene nada que ver con nosotros, no nos vamos a poder beneficiar de su venta». Colomer ha asegurado que «vamos a ganar, tenemos que jugar con las mismas ganas que el domingo pasado. La temporada está siendo muy buena y estoy muy ilusionado».