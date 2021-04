El Atzeneta se complica la permanencia en 2ª B con su segunda derrota seguida

El encuentro comenzó de la peor manera posible para los intereses de los de la Vall. En el primer minuto, varios despejes poco acertados de la zaga local permitieron que Sergio Montero avanzara al Prat en una jugada con algo de fortuna. Intentó reaccionar el Atzeneta, pero las mejores ocasiones acabaron siendo para los catalanes, que tuvieron cerca el 0-2. Por fortuna para el Atzeneta, Enrique José lograba la igualada justo antes del descanso después de un centro de Carles peinado por Paco Aguza.

Tras el paso por vestuarios, se esperaba que el gol diera alas al equipo local. Sin embargo, tras un acercamiento peligroso del Atzeneta, el AE Prat armó un rápido contragolpe que acabó significando el 1-2. A partir de ese momento y a pesar de tener más de media hora por delante, los de la Vall no inquietaron en exceso a Craviotto, a excepción de una acción individual de Ayo que llegó con el tiempo casi cumplido.

Autocrítica de Albelda

A la conclusión del encuentro, el entrenador del Atzeneta UE, David Albelda, se mostró muy crítico con los suyos. El técnico naranja declaraba: «El partido ha sido muy malo. Esa es la realidad. Creo que es el peor partido que hemos hecho este año aquí. Ha pasado un rival que lo ha hecho muy bien, que ha sido superior y que se ha encontrado con el gol en un minuto, porque ya en un minuto habíamos hecho tres despeje malísimos. Nosotros, si no damos nuestra mejor versión no podemos competir con nadie», aseveró el entrenador del equipo valldalbaidí. De cara a las opciones de permanencia en la categoría tras las dos derrotas sufridas en los primeros partidos de esta segunda fase, Albelda afirmaba: «Lo único que nos queda es afrontar cada partido como si fuera el último. Si no recuperamos nuestra mejor versión no tenemos nada que hacer».