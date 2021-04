La UD SIA Benigànim cae ante el Villarreal C tras un doblete del ‘groguet’ Iván Ramos

La UD SIA Benigànim lo intentó, pero no obtuvo recompensa ante el líder del Grupo VI-D de Tercera División. El Villarreal CF C se impuso (0-2) con dos goles de Iván Ramos ante un voluntarioso conjunto rojiblanco que aguantó vivo en el partido hasta casi el final pese a la acumulación de bajas. La derrota sufrida el pasado sábado hace caer a los de la Vall a la quinta posición de la tabla, y su coeficiente baja hasta 1,05.

El encuentro comenzó con los dos conjuntos intentando hacerse con el control del juego. En medio de esa pugna el Benigànim tuvo la primera ocasión del encuentro, con un gran disparo de Castilla desde la frontal que se topó con el travesaño. La respuesta del Villarreal C no se hizo esperar, aunque en este caso fue el poste el que repelió el intento groguet. Llegado el minuto 24 del partido cayó la segunda intentona de los visitantes, que sí que acabaría en gol. Iván Ramos aparecía a la espalda de la defensa para conectar un remate a bocajarro y poner el 0-1 en el marcador. A partir de entonces, el Benigànim se vio obligado a remar a contracorriente, pero no se descompuso.

En la segunda mitad, los locales salieron mentalizados para buscar el empate. Pese a las circunstancias del partido y de la plantilla, se mantuvieron con opciones durante muchos minutos, confiando en que llegara alguna buena oportunidad para igualar el marcador. Sin embargo, el único gol que se materializaría sería nuevamente para el Villarreal C en una jugada individual de su goleador. En el minuto 87 y con el partido completamente roto, Iván Ramos apareció por el costado izquierdo, se internó en el área y, tras un recorte, conectó un buen disparo raso al palo corto que subió al marcador el definitivo 0-2.

Esta derrota deja a la UD SIA Benigànim lejos de los dos primeros puestos que otorgan el pase a la eliminatorias. Habiendo sumado un punto de seis posibles en los dos primeros partidos de la segunda fase de la competición, los de Fernando Gómez necesitan lograr su primer triunfo la próxima jornada para seguir con opciones en un grupo que empieza a decantarse a favor del Villarreal C y del CD Olímpic.