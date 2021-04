El 20 % de los convocados a vacunarse con AstraZeneca no acude a la cita en Xàtiva

El alarmismo que pesa sobre algunos de los viales de vacunas contra el Covid-19 está afectando de lleno a la inmunización de la población en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Según informaron a este diario desde el área de salud, entre el 20 y el 25 % de las 9400 personas citadas hasta ayer a recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca —alrededor de 2000 personas— no han acudido a la cita y no han sido vacunados.

Se trata de un porcentaje elevadísimo, y más si se compara con el porcentaje de inoculación del resto de vacunas, cercano al 100 % en los centros de salud de las tres comarcas. Desde el departamento sanitario también achacan este particular abstencionismo a la posibilidad de que el paciente en cuestión no haya recibido la cita para acudir a vacunarse, o a que ésta choque con su horario laboral. No obstante, resulta innegable el papel de las continuas noticias sobre efectos adversos de la vacuna, pese a que presentan una incidencia ínfima sobre el total de vacunaciones. Con todo, el Departamento Xàtiva-Ontinyent avanza que todas las personas que no han recibido la primera dosis en estas primeras semanas pese a que fueron emplazadas a acudir al Pabellón Francisco Ballester volverán a recibir una citación en posteriores convocatorias.

Desde la gerencia del área sanitaria quisieron ayer animar a toda la población a acudir y recibir la vacuna cuando sean citados. Ponían como ejemplo la experiencia «muy satisfactoria» que se evidencia en los centros sanitarios y en las residencias de personas mayores de las tres comarcas, donde los casos de coronavirus han ido desapareciendo tras la vacunación. El personal sanitario del departamento tampoco presenta ningún caso activo en varias semanas.

Tras terminar la semana pasada con la vacunación de las personas mayores de 80 años —al menos con la primera dosis—, el área ya ha iniciado la inmunización de los pacientes de entre 70 y 80. Ayer, algunas localidades ya inocularon viales a personas de 77 años de edad.

Confusión en los diez puntos de vacunación por la falta de noticias

Las diez poblaciones del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent que acogerán la vacunación masiva de la población general (además de Xàtiva, Ontinyent, Canals, Moixent y Chella, entre otras) siguen a la expectativa del inicio del proceso. Estaba previsto para este mes, pero en la última reunión con la gerencia del área de salud no se les pudo confirmar ninguna fecha; no obstante, se les rogó que mantuviesen listos los espacios elegidos para acoger la vacunación.

Los consistorios transmitían comprensión con el área sanitaria, conscientes de que la llegada de vacunas no depende del departamento. No obstante, los retrasos y falta de noticias acrecientan el malestar en áreas como la Vall d’Albaida, la comarca más poblada, cuyos habitantes siguen teniendo que desplazarse a Xàtiva para recibir las dosis.