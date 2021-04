De aguantar ya no aguanto

Nada, que mis interiores han dicho basta por no correr el peligro de que luego me saquen al jefazo que es capaz de decir de un ministro que es un criminal, y quedarse más ancho que largo. Y que ese tipo con pinta de delincuente habitual, cazador de osos y almuerzos robados en la España vaciada ocupa un lugar como representante del pueblo.

Que digo basta y me dedico a partir de ahora a esperar cuando me tocará vacunarme contra el Covid y quien no lo haya hecho le aconsejo que lo pruebe: es un pasatiempos apasionante. Hoy calculas que te tocará antes del 20 de junio, pero mañana te enteras que será el 15 de mayo porque hay sobrantes, pero tal vez no puede ser porque primero están los de riesgo, donde con un poco de suerte te meten, aunque hay muchas más posibilidades de que ahora se mezclen las dosis y te corresponda una rusa de nombre impronunciable o la placidez de otra que con un pinchazo te dejan liquidado. Los más escépticos dicen al respecto que «a mí no me tocará esa, es para los ricos». Pero mira que hay desconfiados, aunque con las dudas es complicado luchar.

Para saber cómo está la cosa, hay que repasar los periódicos. Quien acierte cuándo y cómo le tocará vacunarse, tiene un premio de cinco fichas para los tiovivos de la Fira de Xàtiva -que duermen el sueño de los justos- el día que se les despierte, así de golpe. Que como dijo el alcalde Roger Cerdà, están preparando una «feria diferente». No sabemos qué tipo de diferencias habrá. Y entre lecturas enrevesadas nos llenaremos la cara de esa maravillosa crema de Mercadona que todo el mundo quiere probar, y Margarita del Val, viróloga del CESIC, nos aconsejará que la mejor vacuna es aquella que nos pongan. Así yo también soy virólogo, y de paso que me hagan un contrato como el suyo para salir cada día en la prensa.

¿Se puede predecir el futuro diciendo que la cuarta ola de contagios será la más peligrosa si aumentan los ingresos? ¿Ha sido Rappel o Aramís Fuster quien ha dado el chivatazo de tal conclusión? Y el resto de los mortales abrimos la boca con un «ohhhhh» exagerado, y todavía no la hemos cerrado cuando nos desayunamos con la noticia de que por esos lares ha estado el presidente del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, César Guardeño, y el pobre ha quedado impresionado de la dejadez manifiesta del núcleo histórico de Xàtiva, con sus coches por las aceras, las fugas que agua que rompen las calles, los pavimentos que se agrietan, el vacío económico y comercial que se vive tras escapar las tiendas y los servicios hacia la parte baja. Allí solo queda esperanza de que algún día vuelva a resurgir, quien sabe si cuando, por ejemplo, se repartan los centenares de miles de euros prometidos para su consolidación y ayudas a los propietarios, y se dejen de lado los caprichos de preparar una oficina donde te dicen que tu casa se está cayendo, pero la pasta no llega para que la arregles.

Lo del núcleo histórico no tiene nombre y razón tiene Miquel Lorente cuando dice que vivir allí es todo un lujo pese a que… las razones en contra serían tantas que dejaremos para otra ocasión la lista.

Pero tranquilos que para eso está Don Ignacio Reig Sanchis, -concejal de todo -que en menos que canta un gallo te manda cuatro peones de la lista blanca de los enchufes de su partido para que arregle las fugas de manera chapucera y te saca una partida económica para pavimentar alguna que otra calle. La de San Joaquín, por ejemplo, se pavimentó por primera vez cuando servidor tenía 7/8 años y lo pagaron los vecinos. Así que cuenten los años de abandono, calculando que estoy esperando la vacuna para los mayores de 65 y San Joaquín ha visto de nuevo un asfalto. Para ponerse a llorar.