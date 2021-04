Una macrogranja solar afectará al paisaje del Castillo de Montesa

El Parque Solar Fotovoltaico Almansa I tendrá una afectación sobre el territorio de la Costera mucho más grave de lo que se consideraba en primer término. La puesta en marcha de esta infraestructura, según el primer borrador del proyecto, no solo supondrá la instalación de torres de alta tensión por la geografía de la mitad oeste de la comarca: también contempla la instalación de un enorme granja de placas fotovoltaicas en el término de Montesa, que invadirá todo el paisaje al norte de su reconocido castillo. A ello se le añade la construcción de una segunda subestación y el tendido eléctrico de conexión de ambas instalaciones, con torres de alta tensión de setenta metros de altura. Una agresión en toda regla contra la localidad, y ante la cual el consistorio ya ha empezado a movilizar a la población para plantar batalla. «Estamos apostando por un turismo muy específico, de patrimonio y paisajístico. Y estas instalaciones eléctricas pueden reventar nuestro proyecto. Entristece muchísimo la posibilidad de que puedas estar en el castillo y todo lo que veas sean placas solares», lamentaba a este diario la alcaldesa de la localidad, Analía Juan.

De hacerse realidad todas las infraestructuras contempladas en el anteproyecto, Montesa quedaría como la localidad peor parada de los municipios de la mitad oeste de la comarca de la Costera, afectadas por el Parque Fotovoltaico Almansa I. Y, sin embargo, el consistorio no había recibido comunicación alguna al respecto: «El pasado 9 de abril la Delegación del Gobierno tan solo nos informó que teníamos un mes para presentar alegaciones al proyecto. Pero no nos habían comunicado absolutamente nada antes», explicaba Juan. En un principio, se prevía que el proyecto, en el marco de Montesa, tan solo aprovecharía la subestación eléctrica que ya está actualmente en obras y que es propiedad de ADIF. El estudio del documento supuso una sorpresa desagradable, al sacar a la luz el verdadero alcance de la infraestructura. «Hemos tenido que desgranarlo, contactar con un ingeniero industrial y que realice un informe de impacto para conocerlo», añadía la munícipe de Montesa. El carácter de nocturnidad y alevosía con que el plan ha caído sobre Montesa no hace más que aumentar la indignación de la localidad.

Según el extracto del anteproyecto del parque energético, la granja fotovoltaica contemplada en Montesa, dividida en tres parques solares, contará con una potencia total acumulada de cerca de 300 mW, más del triple que el que se ha proyectado en Almansa. Se extenderá en forma de ‘T’ desde la parte posterior del Castillo de Montesa hasta la otra ladera de la montaña que separa este municipio y Enguera, en la Canal de Navarrés (aunque sin invadir su territorio). De la granja saldrá una línea de alta tensión que partirá el término en su camino hacia la subestación eléctrica, una segunda a añadir a la que ya se está construyendo en el municipio. Desde dicho punto se desarrollaría la línea que atravesará la Costera por Vallada, Moixent y la Font de la Figuera hasta Almansa.

«No estamos en contra de este tipo de explotaciones», señalaba Juan, «pero hay que explorar alternativas que no supongan crear un parque tan bestia al lado de nuestros pueblos». Tras emitir ante la empresa tras el proyecto un informe de incompatibilidad urbanística —«choca con nuestro plan general»—, el pasado jueves el ayuntamiento puso en conocimiento del Consell Agrari Municipal y del resto de grupos políticos municipales el alcance del proyecto que se cierne sobre Montesa. «Tememos que se declare un plan de utilidad pública, lo que nos quitaría toda competencia», señaló Juan, «pero de momento hemos acordado que presentaremos alegaciones». Cuando termine el plazo, la suerte estará echada para el paisaje de Montesa y la Costera.

Reunión entre las cuatro poblaciones el próximo lunes

«Ya nos hemos puesto en contacto con los alcaldes de las otras poblaciones afectadas. Nos uniremos a cuanta reivindicación realicen», anunciaba ayer en declaraciones a este diario la alcaldesa Analía Juan. Hasta ahora el ayuntamiento habían mantenido al margen por desconocer cómo afectaría el proyecto a la localidad, pero una vez conocida la afectación han decidido sumarse al frente común que ya han plantado Vallada, Moixent y la Font de la Figuera. El próximo lunes los cuatro municipios celebrarán un encuentro para acordar sus próximas acciones.