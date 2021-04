El Olímpic intentará alcanzar la primera posición en este grupo D de la Tercera División ante el Villarreal C. El equipo castellonense es el líder del grupo. Una victoria setabense les metería presión, además de situar al equipo en la primera posición del grupo por tener mejor coeficiente de puntos por partido. Si el equipo de Berna Ballester gana mañana tendrá un coeficiente de 1.619 puntos por partido (ppp) y el Villarreal, 1.565 ppp. El encuentro se jugará este domingo, desde las 18.00h, en la Ciudad Deportiva del Villarreal con el arbitraje de Javier Villaescusa Alarcón. El tercer clasificado, el Silla, recibe al Jove Español.

No va a tener bajas Berna Ballester para este partido, salvo la de Uche. El jugador ya estuvo ausente ante el Silla. Se ha confirmado una rotura fibrilar grave que puede dejarse sin jugar lo que resta de temporada. El resto de jugadores está a disposición del entrenador. No hay ningún fichaje nuevo. El club ha informado de que ya se tenía el billete para el vuelo del jugador pretendido hasta Xàtiva pero, finalmente, problemas burocráticos han impedido su llegada. De cuando se solventen esos problemas y de qué le quede por disputar al equipo dependerá el que se incorpore o no. Con todo, el entrenador ha destacado la «versatibilidad» con que ya cuenta la actual plantilla.

El equipo entrenó este jueves en Carcaixent buscando un campo de césped natural, «el jugar en hierba y lloviendo nos ha ayudado bastante a intentar acostumbrarnos a esa superficie», ha agradecido el técnico. El ayuntamiento de Xàtiva hizo las gestiones pertinentes con el de la Ribera.

Berna espera conseguir la victoria «pese a las características especiales del rival. Tenemos un grupo encogido, pero estoy seguro de que tendremos nuestras opciones y en ello hemos estado trabajando». Según el técnico, «el planteamiento está claro, no tanto el once pues hay una par de piezas por con concretar». Ballester espera conseguir la clasificación para la tercera y última fase de la liga porque, según recordó, lo ha vivido como jugador y dice saber que «una promoción de ascenso reactiva a los aficionados y los puede hacer volver a la Murta», según sus palabras.

Después de este partido al equipo sólo le quedará un partido como visitante, en Silla. El club ha explicado que, al igual que se hizo el domingo pasado, el Silla ofrecerá diez entradas al precio de 15€. Aquel aficionado que quiere asistir lo debe notificar al club. Para el partido de este domingo el Villarreal sólo ha ofrecido cuatro acreditaciones.