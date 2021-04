Consultorio sanitario medieval en Xàtiva

Una puerta enmarcada en piedra que ha sido datada en el siglo XV. Una inscripción esbozada a mano en una pared adyacente que simula una cruz cubierta y es algo posterior. Un techo artesonado y azulejos de diferentes épocas. Las obras del nuevo consultorio de salud que se ubicará en el antiguo hospital de Xàtiva han destapado diferentes elementos patrimoniales que otorgarán a las dependencias un toque clásico, cultural, solemne. Los usuarios convivirán con la historia setabense cuando pasen consulta con los galenos.

Las obras encaran su etapa final, una vez superado el plazo fijado inicialmente ante la aparición de los hallazgos. La estimación apunta a que el consultorio entrará en funcionamiento en dos meses.

Vicent Torregrosa Soler es el arquitecto responsable de los trabajos y una de las voces más autorizadas para hablar de un complejo que es Bien de Interés Cultural (BIC): «Lo conozco de primera mano, he trabajado varias veces aquí. Hablamos de un edificio muy versátil, construido en el siglo XV, que después se ha transformado en múltiples ocasiones». «Se ha llegado a alquilar como teatro y fue pasto de un incendio. La capilla fue la primera dependencia. Hablamos de un edificio que ha sido muy tocado, con huecos tapados que luego se volvían a abrir», comenta.

La puerta del siglo XV apareció durante los trabajos de reforma y no se tenía constancia de ella: «Cuando trabajas en un inmueble de este tipo siempre has de ser consciente que puedes hallar algún vestigio. La puerta apareció muy estropeada y tapada y no dudamos a la hora de ponernos en contacto con Patrimonio». También es de reseñar la presencia de un grafiti o inscripción esbozada a mano: «Parece un dibujo de una cruz cubierta, como un conjunto de edificios religiosos. Esta pared está cerca de la puerta y seguramente sea posterior. La inscripción estaba cubierta y al lado nos hemos encontrado con unos agujeros que al parecer se usaban para poner antorchas».

Una sala en la parte noble

Otro de los espacios a preservar es una sala que Torregrosa define como ubicada en la parte noble: «Eran las oficinas de dirección del antiguo hospital. En este caso destaca un artesonado de madera que ocupa todo el techo y ha salido a la luz. Se ha arreglado y se va a preservar». Los azulejos de paredes y suelo también son testigos de la historia del municipio.

un edificio a preservar en una ciudad patrimonial. El nuevo consultorio se ubica en el antiguo hospital. 1 La fachada destila aire señorial 2 Un operario trabaja en la zona de la puerta.