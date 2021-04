El Olímpic ve bueno el punto sumado ante el líder y el Benigànim pierde en el Perdiguer

El Olímpic está satisfecho por el punto conseguido ante el líder Villarreal C (0-0), ya que controló a un rival capaz de crear muchas ocasiones. Un punto que les acerca al objetivo de clasificarse para la tercera y última fase de la liga. La alegría por el partido se vio empañada por la lesión del central Mikel Solís en la recta final del partido y sin opciones de ser sustituido por haber hecho todos los cambios posibles. Será baja para el próximo partido seguro y las pruebas concretarán en los próximos días su duración. Hay temor por una lesión de larga recuperación. Solís no estará en el choque del próximo sábado, en la Murta (18h.) contra el Recambios Colón y en el cuerpo técnico hay preocupación porque Farisato vio la quinta amarilla y tampoco podrá jugar el próximo partido; y Uche continuará da baja.

El entrenador, Berna Ballester, ha explicado que contra el Villarreal C «el equipo supo jugar en un campo difícil y les planteamos un partido al que ellos no están acostumbrados, hubo momentos en los que controlamos el partido. Ellos tienen mucha calidad y te crean ocasiones. No nos descompusimos y dimos la cara siempre. En la segunda parte nos pesó un poco el esfuerzo y reculamos unos metros», ha explicado el técnico. Respecto a la lesión de Solis, Ballester reconoce que en el vestuario «pese a estar contentos por sumar y estar invictos en esta fase, no había ganas de celebración al ver un defensa que se retiró entre lágrimas». La lesión de Solís es un contratiempo y Tendillo o Tanque pueden ser posibles sustitutos.

Tras la jornada de ayer el Villarreal es líder con un coeficiente de 1.608 puntos por partido (Ppp) seguido del Olímpic (1.523) y del Silla (1.260). Una victoria del Olímpic y un empate o derrota del Silla en Benigànim aseguraría al equipo setabense ser segundo matemáticamente y clasificarse para la tercera fase. De los tres partidos que le quedan por jugar en esta segunda fase, dos se jugarán en la Murta.

El Benigànim, sin opciones ya

A falta de tres jornadas para acabar la segunda fase de la competición en Tercera División, la UD SIA Benigànim se ha quedado sin opciones matemáticas de alcanzar las eliminatorias finales por el ascenso. Los rojiblancos, con la permanencia asegurada, se quedan sin otro objetivo que no sea el de dar una buena imagen tras perder ante el Recambios Colón por 2-1.

Pese a afrontar el choque con bajas importantes, el Benigànim planteó el partido sin complejos. Los de la Vall trataron de meterle mano a un equipo mucho más experimentado y bien trabajado como el Recambios, que se adelantaba pasada la media hora de juego. Alfonso Faus aprovechaba un pase en profundidad para plantarse solo ante Andrada, superarlo con un buen regate y marcar el 1-0 a placer. El Benigànim reaccionó rápido y poco después igualaba el marcador per medio de Maikel.

En la segunda mitad, los rojiblancos buscaron completar la remontada y estuvieron cerca de conseguirlo con un disparo de Joselu que obligó a lucirse al portero local. Sin embargo, fue el Recambios el que lo logró en el minuto 74. Bruno Souza apareció en el segundo palo para rematar a bocajarro un centro desde la derecha.

La derrota deja al Benigànim con un coeficiente de 1 punto par partido y sin opciones de alcanzar la segunda posición del grupo, que ocupa el Olímpic (1,524). Por lo tanto, los tres partidos que todavía tienen que disputar los de Fernando Gómez únicamente valdrán para seguir formando a los futbolistas y buscar acabar lo mejor posible la competición.