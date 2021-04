La nueva normalidad llega a 56 de las 61 poblaciones de las tres comarcas

En total, las tres comarcas del territorio contabilizan a día de hoy 18 contagios de coronavirus, repartidos en ocho poblaciones. Ayer Canals y Vallada pasaron a estar libres de casos, pero aparecieron nuevos en Enguera (dos) y la Pobla del Duc. Albaida (tres menos), Xàtiva (dos menos) y l’Alcúdia de Crespins (dos menos) vieron bajar las cifras locales de contagios, mientras que Ontinyent sumó un nuevo caso activo, tres en total en la ciudad.

La mejora en la situación epidemiológica sigue dejando buenas noticias en el Hospital Lluís Alcanyís. Ayer la Unidad de Cuidados Intensivos quedó libre de ingresados con Covid-19 por primera vez en meses. Cuatro pacientes afectados por el virus siguen hospitalizados en planta, uno menos que el pasado viernes.

Setecientas dosis en Ontinyent

La primera jornada de vacunación acometida en la Sala Gomis de Ontinyent, el segundo punto de inmunización masiva en el área sanitaria de las tres comarcas, se saldó con la inoculación de 694 vacunas contra el Covid-19, entre Pfizer y AstraZeneca. En Xàtiva se dispusieron otras 1001 dosis de vacunas. Para esta semana se ha programado la inmunización de los nacidos en los años 1959 y 1960; no obstante, desde el área de salud informaban ayer a este diario que es «muy difícil» que los nacidos en el 60 sean citados esta semana, ya que aún quedan por realizar vacunaciones a los del 57 y el 58 pendientes de la semana pasada. «Pedimos que la gente no acuda a inmunizarse si no ha sido citada. Y que esté tranquila, todos tendrán su cita», trasladaban desde el departamento Xàtiva-Ontinyent.

Varias personas acuden a la Sala Gomis sin cita

Vecinos de localidades cercanas a Ontinyent que no habían sido citados por Sanitat acudieron ayer a primera hora de la tarde a la Sala Gomis de la ciudad, a recibir la vacuna. Según informaron a este diario desde el área de salud, habían recibido la llamada a través de una comunicación de los ayuntamientos de sus poblaciones. El departamento Xàtiva-Ontinyent, tras el suceso, recordó que los pacientes llamados a ser vacunados solo pueden recibir la cita de dos formas: mediante un SMS de la Conselleria de Sanitat o una llamada de su centro de salud.