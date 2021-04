El Olímpic puede asegurarse la clasificación a la tercera fase de la liga este sábado, la que nos traerá, cuanto menos, un partido a vida o muerte. Se lo han ganado. Es verdad: lo han hecho bien. No me duele reconocer que no daba un duro por este final de liga.

Entre la pandemia y el juego anodino del equipo, sus resultados, y el devenir de las cosas casi pensaba que lo más sensato era pensar en sumar cuantos más puntos mejor para no pasarlo demasiado mal en la segunda fase por la permanencia. Y ahora tenemos opciones de ascenso.

Y me gusta el carácter que ahora tiene el equipo. Ante el Villarreal C el equipo salió valiente, adelantado, presionando y tuvo opciones de sumar los tres puntos. Además lo veo fuertes, unidos. Tristes por lo de Mikel pero seguros de que lo superarán. Me gusta el trabajo serio y silencioso de algunos, la chispa y desparpajo de otros, y el esfuerzo de todos.

Podría decir que todo es mérito del entrenador y de los jugadores, pero no sería cierto, porque, para llegar aquí alguien les ha fichado, alguien les ha permitido fichar, alguien les ha dado seguridad económica.

Por todo, aunque sigo teniendo mis reservas sobre el modelo de gestión del club, «al César lo que es del César» y por lo tanto mi sincero reconocimiento a la junta directiva y los que con ella colaboran. Hacía tiempo que no me mostraba «orgulloso» del equipo de mi pueblo. Y con esa sensación aquí estoy, dispuesto a vivir un tramo final de la liga seguro apasionante, lleguemos donde lleguemos. De momento, este sábado, toca Murta. Seguimos creciendo.