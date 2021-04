Los alcaldes desconfían de los inversores de las placas solares

Los engranajes del proceso para la construcción de plantas fotovoltaicas en las Terres dels Alforins hace ya semanas que está en marcha por la vía burocrática. Desde la perspectiva de las localidades afectadas por estos proyectos, no obstante, el desconocimiento al respecto es aún mayúsculo: para empezar, resulta muy complicado identificar a los promotores de todas las granjas solares; esto es, poner cara a quienes, de seguir adelante el proyecto, serán algunos de los actores con mayor peso en el porvenir de estos pueblos. Un hecho que, en el seno de los ayuntamientos, no hace sino acrecentar la desconfianza hacia estas empresas: «Al final es la historia de siempre. Fondos de inversión, y empresas extranjeras, que vienen a aprovecharse de lo que es nuestro. No saben ni dónde está Moixent, ni qué representan sus paisajes. Es tan solo un lugar como cualquier otro donde implantarse, sin preocuparse demasiado por el entorno», verbalizaba Guillermo Jorques, alcalde de la localidad de la Costera.

Dos de los ocho parques solares proyectados en la Font de la Figuera, por estar ya en fase de exposición pública, informan ya de las empresas promotoras. La Encina I, de 33 mW, parte de Lipe Solar SL, mientras que La Encina II, de 27 mW, es de Monoceros Solar SL. Según consta en el Registro Mercantil, ambas empresas fueron registradas en abril de 2019 (el 1 y el 4, respectivamente), a todas luces como special-purpose entity (entidades creadas con un propósito concreto y temporal), ya que ambas aparecen con Eólica de Málaga S.L. como empresa administradora. Los dos titulares de esta última sociedad, por su lado, aparecen vinculados en el registro mercantil a más de quinientas entidades. Vicent Muñoz, alcalde de la Font de la Figuera, también trasladaba reparos hacia estas marañas empresariales y algunas características del proceso. «Por ejemplo, dos de las plantas proyectadas presentan una potencia de 49,9 mW, el límite para poder depender de la competencia autonómica. Son demasiadas cosas como para no hacerles caso».

En el caso de las plantas proyectadas en el término municipal de Moixent, uno de los propietarios afectados pudo comprobar que la sociedad que se había dirigido a él fue constituida hace apenas dos años, también en abril del 2019, y que su actual propietario es la multinacional francesa Akuo Energy, dedicada a los proyectos de energía renovable. Según afirmó Jorques a este diario, explayarán estos datos y las dudas que les generan a Francesc Colomer, Secretari Autonòmic de Turisme, y a Jordi Mayor, diputado provincial, en la visita que realizarán la semana que viene a Terres dels Alforins. «Pondremos encima de la mesa quién está detrás de todo esto», anunció.

La diputada Graciela Ferrer traslada que el decreto de renovables ha de modificarse

La diputada Graciela Ferrer señaló el jueves que el Decreto 14/2020 del Consell, que regula y agiliza la instalación de explotaciones de energías renovables, debía ser matizado para aumentar las competencias de los consistorios. Lo hizo en un encuentro por Twitch organizado por la agrupación juvenil de Compromís en la Vall d’Albaida, sobre la polémica de Terres dels Alforins.