Tras quedarse sin opciones matemáticas de llegar a las eliminatorias por el ascenso, la UD SIA Benigànim afronta los tres partidos que restan de la segunda fase con el objetivo de reencontrarse con el triunfo. El primero de ellos está previsto para esta tarde a las 17 horas en el Municipal de Benigànim con el Silla CF como rival. Jose Manuel López Rodríguez será el colegiado de este encuentro.

Los de la Vall d’Albaida no tienen ninguna presión, más allá de dar una buena imagen y seguir creciendo como futbolistas. Eso sí, los de Fernando Gómez no se están dejando llevar y quieren conseguir su primer triunfo de la segunda fase, lo que significaría reencontrarse con la victoria después de muchas semanas. Hasta el 28 de febrero hay que remontarse para encontrar la jornada en la que el Benigànim obtuvo su último triunfo. A partir de ahí, los rojiblancos han cosechado dos empates y cuatro derrotas, registros que no enturbian el gran curso que están realizando.

Para enfrentarse al Silla, el cuerpo técnico que encabeza Fernando Gómez tendrá más donde elegir con respecto a la pasada jornada. A excepción de Vallés, el resto de la plantilla entra en la convocatoria y se espera que jugadores importantes como Kevin, Fabra o Yeray puedan disponer de minutos. Además, Enric Miquel volverá al 11 tras cumplir sanción, mientras que Santos, después de volver a sumar minutos tras cuatro meses de baja por lesión, tendrá más protagonismo.

Por su parte, el Silla CF visita Benigànim con la necesidad de ganar para mantenerse con opciones de clasificarse para las eliminatorias.