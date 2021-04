Rotglà se moviliza contra la supresión de una unidad de Primaria en el colegio

Suprimir una unidad educativa de Primaria, unificar en una misma aula a todos los alumnos de 2º y 3º y prescindir de tres profesores: dos tutoras y una especialista PT (atención personalizada a escolares con necesidades específicas). Es lo que prevé la Conselleria d’Educació para el CEIP Mare de Déu del Socorro de Rotglà i Corberà, según el arreglo provisional presentado. El anuncio de la supresión ha unido al colegio y el AMPA para evitar una medida que atenta contra el proyecto de inclusión educativa en el que trabajan.

La supresión de la unidad, que provocará juntar en una misma clase a alumnos de dos cursos diferentes y despedir a tres maestros, se pondrá en marcha ya el próximo curso, si el arreglo escolar de la conselleria, ahora provisional, se aprueba definitivamente. Para evitarlo, el colegio ya se ha movilizado y ha remitido un escrito de alegaciones contra ese documento provisional, un escrito en el que defienden que se mantenga la unidad de Primaria «para continuar con el proyecto de inclusión educativa y poder atender todas las necesidades del alumnado», explicaban ayer desde la dirección del centro a Levante-EMV. «El recorte afectará duramente también a la plantilla y así será muy complicado atender todas las necesidades», exponían. La dirección ponía de manifiesto el «agravio comparativo» de los colegios del medio rural frente al de grandes ciudades. A todos se les exige la misma ratio pero «la natalidad es más baja en pueblos pequeños como es Rotglà que en una gran ciudad», argumentan.

El recorte en el CEIP Mare de Déu del Socorro puede motivar la migración de alumnos hacia otros colegios de municipios próximos, en los que las familias consideren que sus hijos recibirán mejor atención educativa. Algo que, según la dirección del centro, puede provocar un circulo vicioso: «si no hay un incremento de matrícula, no llegaremos al número exigido y se suprimirán más unidades», advertían, temiendo por una medida que aboque a la desaparición de la escuela. «En un CRA es más fácil agrupar en una aula a alumnos de diferentes cursos, porque hay pocos escolares, pero nosotros llegamos a la matrícula exigida», afirmaban para defender que no se suprima la unidad.

A las alegaciones presentadas por la dirección, apoyadas por el AMPA y el ayuntamiento, se ha unido una campaña de recogida de firmas para paralizarlo. El AMPA ha lanzado por internet la petición pública «No a la supressió d’unitats al CEIP Mare de Déu del Socorro de Rotglà i Corberà», con la que hasta ahora ya ha conseguido casi 600 firmas (588, ayer). La campaña sigue abierta.

La asociación de madres y padres del colegio de Rotglà expone que el centro desarrolla un proyecto «que pone el acento en una educación de calidad, personalizada, gratuita e inclusiva», que se verá afectado por la supresión, que quebranta un proyecto en «un centro rural y de primera necesidad en nuestra población».

El AMPA critica que la decisión de conselleria «solo atiende a fines económicos y no a una mejora del sistema educativo» y exponen que el colegio ya ha sufrido la pérdida de profesionales especializados en alumnos con necesidades específicas. Afirman que ante un nuevo recorte, «no podemos quedarnos sin hacer nada».

Apoyo del Consell Escolar de Xàtiva a los colegios afectados

El Consell Escolar de Xàtiva celebrado esta semana ratificó por unanimidad las reivindicaciones de los centros educativos de la ciudad respecto al arreglo planteado por la conselleria para el próximo curso, y que contempla la supresión de tres unidades educativas: dos de Infantil, en los colegios Jacinto Castañeda y Martínez Bellver; y una de Primaria, en el Gozalbes Vera. El Ayuntamiento de Xàtiva ha mantenido conversaciones con los equipos directivos de los centros afectados y con la Conselleria d’Educació para buscar soluciones y con la voluntad de que no se elimine ninguna unidad educativa en la ciudad, según indicaron. En la reunión del Consell Escolar, los colegios afectados expusieron las alegaciones a los recortes, que fueron respaldadas por los presentes.