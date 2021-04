África Fabo ya suma 105 años en Xàtiva

El pasado domingo no fue un día más en la vida de África Fabo Castillo. Natural de Albacete, la residente más longeva de la ciudad de Xàtiva cumplió 105 años y lo hizo con los suyos, recibiendo de forma escalonada durante toda la jornada de descanso la visita de sus familiares. Las restricciones de la pandemia mandan. Novena de una familia de trece hermanos, mucho ha llovido desde aquel 25 de abril de 1916 en el que llegó al mundo. Ya vacunada por la Covid -fue una de las primeras vecinas de la localidad que recibió las dos dosis- disfruta del día a día en su piso ubicado en la zona de la Albereda, donde vive con una de sus hijas, con la que comparte nombre de pila.

Agustín Clemente es, con 78 años de edad, su vástago más mayor. El pasado domingo le hizo una visita corta, lejos de las celebraciones multitudinarias y de horas de duración de años anteriores. «Mi mujer y yo fuimos por la mañana y llevamos nuestro regalo. Luego, vinieron otros familiares a otras horas. Somos muchos y todos queríamos ver a la abuela. Nos tuvimos que organizar», comentó.

Aquejada de movilidad reducida, África tiene una cita ineludible cada dos semanas, ya que se marca en rojo en el calendario la visita a la peluquería. No falla en ninguno de esos días. Durante el camino, muchas son las personas que no dudan en saludarla. Vive en Xàtiva desde 1956. «No tengo el dato oficial, pero estoy seguro que será la mujer de mayor edad del municipio. Son ya muchos años y siempre ha sido muy alegre. La gente la aprecia, eso se nota», comenta su hijo mayor.

Mª Carmen, Fernando y África son los nombres de su otra progenie. También tiene diez nietos y otro biznietos. Una familia que durante el último año se ha interesado por su bienestar de forma continua, pero siguiendo todas las precauciones marcadas por las autoridades sanitarias: «Es cierto que a ella a priori no le habría cambiado la vida mucho, porque no sale de casa salvo para su visita a la peluquería cada dos semanas. Pero sí ha notado mucho que hemos ido menos y no se ha escondido a la hora de decirlo», apuntaron sus familiares.

Rechazo a los enfrentamientos

105 años dan para mucho. África Fabo ha vivido muchos hitos históricos. Y tiene marcado en fuego una época que no querría haber sufrido: la Guerra Civil Española, sus causas, sus consecuencias. La residente más longeva de Xàtiva, quizás, no esté muy contenta con el clima político actual. «Siempre ha sido muy prudente, ha rechazado los enfrentamientos. La contienda, como a muchas otras personas de su edad la marcó. Ha llevado una vida tranquila, prudente, ha sido muy de casa, nos ha criado desde esa visión del mundo. Siempre recuerda que no le gusta el enfrentamiento entre españoles», relata su hijo mayor a este diario.

Su marido trabajó como director de una oficina del extinto banco Banesto en distintas ciudades, siguiendo un completo recorrido junto a su familia: Villena, Orihuela, una primera parada en Xàtiva, Ciutadella de Menorca y de vuelta a Xàtiva, desde donde reside desde hace 65 años y donde echó raíces.