El hospital intensifica las operaciones al quedarse sin pacientes covid

La semana pasada ya no había ninguno en UCI, y el pasado martes se dio de alta al último que seguía ingresado en planta. El Hospital Lluís Alcanyís no cuenta ya en estos momentos con ningún paciente afectado por coronavirus, en lo que probablemente sea el mejor indicador de la mejora en la situación pandémica que ha vivido el departamento en los últimos tres meses. No obstante, este hecho no significa que el centro hospitalario de Xàtiva y los sanitarios que trabajan en él vayan a ver reducida la carga de trabajo: al contrario, queda pendiente mucha de la asistencia estándar que quedó en suspenso en los peores días de la tercera ola de la pandemia, cuando la actividad hospitalaria se hubo de centrar en atender a los afectados por el coronavirus. De este modo, según informaban ayer a este periódico fuentes del área sanitaria, el Hospital Lluís Alcanyís ha incrementado su actividad quirúrgica hasta alcanzar una de las más altas cotas desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado.