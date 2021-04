Una Fira con espectáculos de apertura y cierre, teatro y conciertos con aforo limitado

No hay nada definitivo, aunque se confirma que se está trabajando en una Fira d’Agost de Xàtiva 2021 «diferente», una feria con una programación cultural, pero sin masificaciones. Así lo avanzaba hace unas semanas a este diario el gobierno municipal, que ayer confirmaba a Levante-EMV que la feria de este año tendrá actos de inauguración y clausura, en la línea de los que se vienen celebrando en ediciones pasadas, así como conciertos para jóvenes, de música en valenciano y para gente mayor. Todos ellos con aforo limitado, con el público sentado, con la distancia y las medidas de seguridad y sanitarias exigidas. También habrá espectáculos teatrales y actividades para los más pequeños, una programación parecida a la que cada año se organiza en la Fira, aunque sin algunos de los elementos característicos» de la fiesta mayor de Xàtiva, como las paradas, puestos de venta y atracciones, o actos multitudinarios como la carrera de motos.

No habrá Reina de la Fira, ni, por tanto, damas y corte de honor, pero sí programación del 14 al 20 de agosto —fechas de la feria— con escenarios ya fijados. El concejal de Fira, Pedro Aldavero, adelantó ayer que la programación de la Fira d’Agost se celebrará en el estadio de fútbol de la Murta, los Jardins del Palasiet, el patio de un colegio y la Albereda. La Murta, escenario tradicional de la inauguración y la clausura y las actuaciones musicales se mantendrá como escenario «musical». Acogerá el día 14 de agosto la inauguración, con un espectáculo «muy visual, acorde a los que se celebran siempre este día», explicaba Aldavero, un espectáculo que combinará música y danza. Para la Cloenda también se contempla un espectáculo musical como los de ediciones anteriores. «Un musical del tipo del de Queen que ya acogimos. Irá en esa línea», detallaba Aldavero, que señalaba que ya están gestionando estos espectáculos con las empresas y faltaría la confirmación. El concejal de Fira también anunció ayer a Levante-EMV que habrá concierto para jóvenes, de música en valenciano y actuaciones para gente mayor, que se programarán del 16 al 19 de agosto, aunque no quiso avanzar los nombres de artistas que se barajan, asegurando que las contrataciones no están cerradas. Apuntó incluso que un concierto previsto para el año pasado se celebrará este 2021, «falta cerrar fechas», indicaba el edil.

Teatro en el Palasiet

El Jardí del Palasiet será el escenario «teatral». Las actividades que en ediciones pasadas tenían lugar en la Plaça de la Seu, el Jardí de la Pau y la Glorieta, se trasladarán al Palasiet, donde tendrán lugar representaciones teatrales y de monólogos. En el patio de un colegio de la ciudad, aún no concretado —«lo decidiremos teniendo en cuenta la ubicación, el espacio del patio y el área de sombra», indicaba el regidor— será el escenario de los espectáculos dirigidos al público infantil.

Por su parte, la Albereda acogerá una exposición sobre la carrera de motos de la Fira, carrera que no se celebrará pero sí estará presente este año a través de una exhibición de motos, material de los pilotos (equipación, cascos), así como una muestra de fotografías de la carrera urbana más antigua de España, que en 2019, último año que pudo organizarse, celebró su 68 edición. Esta exposición de la Fira 2021, que se exhibirá en una carpa, con acceso limitado y aforo controlado, estará organizada por el Club Moto-Ruta de Xàtiva, responsable también cada año de la organización de la prueba de velocidad. La muestra será «un homenaje a la carrera», afirmó Aldavero. En la Albereda también está prevista una exposición sobre el Tir i Arrossegament.

Aldavero: «Estamos trabajando ya en el Llibre y Cartell de Fira»

El concejal de Fira, Pedro Aldavero, que desgranó para este diario algunos de los actos programados y los espacios previstos para la Fira d’Agost, manifestó también que el gobierno municipal «está trabajando ya» en la edición del Llibre de la Fira y el Cartell anunciador de la gran fiesta de verano de la capital de la Costera. El regidor también manifestó que la programación «se desarrollará teniendo en cuenta las restricciones sanitarias por la pandemia, actos en los que se controlará el acceso, se limitará el aforo, el espacio será al aire libre y el público estará sentado, con las sillas separadas a la distancia exigida». Como espacio cerrado estará la Casa de la Cultura, que albergará las tradicionales exposiciones de pintura y fotografía. Aldavero afirmó que «vamos a ofrecer una programación cultural en la Fira 2021 para recuperar cierta normalidad, pero teniendo presente que la realidad sigue marcada por la pandemia».