El Olímpic busca en Silla la clasificación matemática para la última fase de liga

El Olímpic puede conseguir mañana domingo la clasificación matemática para la tercera y última fase del campeonato liguero. A las 18 horas en el Vicente Morera se enfrentará al Silla, tercer clasificado, con el arbitraje de Antonio Javier Rodríguez Rodrigo. Los de Berna Ballester necesitan un único punto en los dos partidos que le quedan para conseguirlo. Con la nueva normativa de acceso a competiciones deportivas se espera que aficionados del Olímpic estén con el equipo mañana.

Ballester podrá contar con Farisato, cumplida la sanción por acumulación de tarjetas, y la única duda es la de Lionel. Según ha explicado el técnico, «el jugador ha notado su inactividad hasta su llegada, ha jugado todos los partidos y tiene molestias en el isquio. Ha participado en todas las sesiones aunque controlado». Tendillo seguirá ocupando la posición de central dado el rendimiento que ofreció en el último partido. «Se formó en esa posición y luego fue evolucionando hacia la de lateral. No le viene de nuevo jugar ahí y el otro día lo demostró». Uche y Mikel Solís están descartados.

El técnico no piensa más allá de este partido, «aún no hemos conseguido nada. Pero estamos haciendo un trabajo brutal, no está en nuestro vocabulario la palabra relajación». «Lo basamos todo en el trabajo y la humildad, y seguro que sale la calidad de la plantilla», ha destacado Ballester.

Además, el rival debe ganar si quiere llegar a la última jornada con opciones y el entrenador ha advertido de que se trata «de un buen equipo, completo, tiene buenos jugadores como Borja Mir o Verdú. Habrá que trabajar mucho y bien, y más jugando ellos con su gente en su campo. Debemos presentarnos con nuestra armas y con las ideas claras». Berna cree en los suyos: «tengo los mejores delanteros de la categoría» en referencia a Ekedi y Farisato, que volverán a jugar juntos presumiblemente.

El club realizará la próxima semana una campaña por centros educativos de la ciudad para invitar a escolares al partido contra el Villarreal C. Esperan contar con muchos más de los 150 asistentes de los últimos encuentros. También se han concretado nuevos patrocinadores y colaboradores.