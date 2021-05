Un único vestigio del Castell anterior

Para la localidad de la Vall d’Albaida, aun consciente de la necesidad de renovar el escenario, ha sido como perder una parte de las fiestas. El Castell era una cara familiar, un elemento común para varias generaciones de festeros. En sentido estricto, su papel en la programación de Moros y Cristianos es ser escenario de las Ambaixaes, las representaciones teatrales de la toma mora y reconquista cristiana de la villa. En términos simbólicos, su arraigo alcanza cotas más profundas en el sentimiento festivo. No en vano, ya en la noche de Reyes, cada 5 de enero, el Castell está levantado sobre sus anclajes, convirtiéndose en la proclamación más visual de la proximidad de las festividades, que llegarán en unas cuatro semanas. Al entrar a la plaza, cada vecino y festero encuentra en esa vista icónica en que se combinan Castell y campanario la promesa de los días grandes del Bocairent.

De su montaje un mes antes de las fiestas se encarga siempre la familia Gómez. Esta exclusividad no responde a ningún estatuto de la celebración pero, en lo que podría verse como una muestra más del carácter de las fiestas bocairentinas —en las que las reglas no escritas, aceptadas de forma unánime, han ido imponiéndose para estructurarla—, nadie más se presta a levantar el Castell. En este caso, también juega su parte lo complejo de la construcción, para la que no hay libro de instrucciones. «Mi padre empezó a encargarse en los años ochenta. Con la excepción de algún año, lo hemos hecho nosotros desde entonces», cuenta Joan Gómez, uno de los encargados. Los trabajos se prolongan por dos jornadas, que para los Gómez son «como un ritual, una pequeña fiesta anual». Requiere de siete u ocho personas y «trae algún dolor de cabeza, porque es un proceso complicado, pero son unos días que se disfrutan».

Papel central en la fiesta

Unos días después de l’Eixabegó, a mediados de febrero, el Castell vuelve a desmontarse. A lo largo de este mes y medio, y especialmente durante los días de Festes, el escenario representa un punto de encuentro: por delante pasan todas las dianas, y allí acaban l’Entrà y la procesión de Sant Blai. Sobre este último acto, el historiador local Carles Nájar destaca el hecho de que es el Castell el escenario en el que se despliega la imagen del santo, en el que es probablemente el momento más impresionante de todas las fiestas, con miles de voces reunidas en la plaza y lanzando al unísono los vítols. El acto de renovación del patronazgo de Sant Blai tiene lugar, así, ante la multitud, en la plaza del pueblo, y no en la que sería la sede lógica, la iglesia. Nájar lo enlaza con la idiosincrasia histórica del castillo: a partir de su construcción y la incorporación de las Ambaixaes, las fiestas adoptan su estructura moderna. «Por ello el Castell se monta en la plaza del ayuntamiento, el centro popular en el siglo XIX, y no en otro punto del casco medieval», relata.

Resulta fácil entender, pues, la nota apenada con que Ximo Carbonell, presidente de la Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai, detalla los pormenores de la construcción del nuevo Castell. «Tiene tanta historia que es un símbolo. Ha sido unadecisión difícil». Se acordó en la asamblea del pasado mes de noviembre, la de festa avant, el encuentro que tradicionalmente da luz verde a las celebraciones de febrero. En esta última, celebrada por vía telemática, se oficializó la suspensión de las fiestas, y el cambio del Castell. «Era necesario y prevíamos hacerlo en los próximos años, pero con la pandemia vimos una buena oportunidad», valoraba Carbonell, destacando que la derrama extraordinaria de los festeros para sufragar la nueva construcción ha sido «menos gravosa». La comisión constituida para llevar el proceso—con miembros de la junta, del ayuntamiento y representantes de la familia Gómez— estudió varias posibilidades y encargó el proyecto a un carpintero de Ontinyent. El pasado 11 de abril se firmó el contrato de construcción, con dos requisitos ineludibles: la reproducción de la estética actual, y la simplificación de su estructura para facilitar el montaje. En el aire queda otra cuestión, que Carles Nájar airea: «¿Cuál será el destino del Castell antiguo?». «Se han barajado muchas posibilidades, pero no hay ninguna decisión tomada», responde Carbonell. Lo que es seguro, es que quedará en el recuerdo.

El testimonio gráfico más antiguo encontrado hasta el momento del Castell de Festes es una fotografía de 1917. Era el modelo antiguo: cinco años después se manufacturó la edificación actual.