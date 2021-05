A Javier Micó Valtueña (1-8-2003) le quedan tres meses para alcanzar la mayoría de edad. Cota que rebasará como uno de los ocho estudiantes de la Comunitat Valenciana que han sido elegidos para beneficiarse del prestigioso programas de becas Europa. Es uno de los componentes del grupo final de 50 escogidos. Al principio, eran 33.000 candidatos de 4.000 centros educativos.

«Me lo comunicaron hace una semana, aunque la verdad es que antes de que me enviaran un correo vi las listas publicadas. He de reconocer que la primera sensación es de euforia, te sientes reconocido, ves que el esfuerzo ha tenido recompensa», explicó ayer a Levante-EMV. Su nota media es de 10, un expediente académico extraordinario que ha cosechado con «mucho estudio, pero sobretodo con muy buena organización. No me gusta apartar mi vida personal y practico baloncesto y salgo a la montaña, por ejemplo».

Optimización del tiempo

«Creo que el verdadero secreto es la optimización del tiempo. A mi parecer, sacas más resultados si estás dos horas concentrado y atento que si te pasas cuatro horas estudiando porque sí», expuso el joven de Ontinyent. Con un expediente académico como el suyo, la pregunta es obligatoria: ¿Hacia donde quiere encaminar el futuro?. Aún no tiene decidida la carrera universitaria que aspira a estudiar, pero sí el terreno empresarial que más le llama la atención: «No sé si me decidiré por negocios internacionales o administración y dirección de empresas (ADE), lo que sí me gustaría es convertirme en un emprendedor joven, además de cursar un año en algún centro universitario del extranjero. Aprender idiomas y abrirme a otras culturas me servirá en el futuro, eso seguro».

Universidades españolas

Antes, disfrutará de su beca y lo hará durante tres semanas. Así, junto al resto de perceptores completará un recorrido por las principales universidades españolas. Aún está por definir la inclusión de destinos europeos: «Al principio era un tour por diferentes países, pero la pandemia lo ha cambiado todo. Ahora, la mayoría de centros superiores en los que estaremos son nacionales, pero se está estudiando incluir alguna universidad extranjera».

Todo comenzó en enero del año pasado con la fase I

Javier Micó ha superado una larga travesía hasta ser uno de los 50 elegidos para las becas Europa. La primera fase de selección tuvo lugar en enero de 2020 y desde entonces se han sucedido diferentes etapas, la mayoría telemáticas por la pandemia. El último escalón fue la presentación de un proyecto sobre una plataforma de economía local que defendió junto a un grupo de siete compañeros ante un tribunal: «Nunca había participado en algo así, iba a ser presencial pero todo ha cambiado y nos hemos comunicado por videoconferencias» .