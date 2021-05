Fiestas mayores a la espera de las restricciones que se decreten para el verano

Habrá Fallas este año y serán, casi seguramente, en septiembre. La gran fiesta valenciana encarrila una celebración que otras festividades no atisban todavía. En la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, los municipios contemplan celebrar actos en sus fiestas mayores y patronales, pero sin concretarlos aún a la espera de las restricciones que decrete la Generalitat Valenciana. Xàtiva es la única localidad que lo tiene más claro y ya ha anunciado que habrá Fira d’Agost, aunque diferente, sin puestos, paradas, ni atracciones. Pero con la programación cultural habitual que se organiza.

Así, habrá actos de inauguración y clausura, con espectáculos musicales los días 14 y 20 de agosto; y conciertos para jóvenes, mayores y de música en valenciano. También teatro y exposiciones. Incluso están los espacios decididos. La Murta se reservará para los actos de inauguración, clausura y los conciertos; la programación teatral de adultos, en los Jardins del Palasiet, y la dirigida al público infantil, en el patio de un colegio. La Albereda acogerá exposiciones como la de la Carrera de Motos.

Agosto también es el mes de los Moros i Cristians de Ontinyent que organiza la Societat de Festers. Su presidente, Vicent Pla, explicaba ayer que están pendientes de una reunión con la Conselleria de Sanitat, que previsiblemente se celebrará la próxima semana, para tomar una decisión. «Hasta que no conozcamos el marco legal que establezca la Generalitat y los límites para las fiestas, no podemos decir si habrá o no fiestas». Añadía que no quieren «dar falsas expectativas» y que para la celebración «tenemos tiempo de reacción».

Las mismas dudas acechan a los Moros i Cristians de l’Olleria de la primera semana de septiembre. El concejal de Festes, Ricardo Ruano, reconocía que la suspensión de las fiestas está sobre la mesa, pero «estamos aguantando la decisión final a ver qué protocolos y medidas autoriza la Generalitat». Unos protocolos que también marcarán las Danses y fiestas de Sant Agustí de Bocairent. «No hemos tomado ninguna decisión. La idea es ajustar los actos a las normativas vigentes, pero estamos pendientes de ellas y de abordar la decisión con la comisión de fiestas», indicaba el alcalde, Xavier Molina.

En Enguera, las fiestas patronales son a finales de septiembre por lo que la alcaldesa, Matilde Marín, señalaba que «tenemos margen». Aún así, apuntaba a que dependerá de la resolución de la conselleria sobre las fiestas. «En función de la normativa que se apruebe veremos las posibilidades», y añadía que «la intención es hacer alguna cosa si se puede. Lo que nos permitan». La fiesta de San Gil, del 1 de septiembre, también espera las restricciones que se decreten para su celebración. También hay tiempo para la Fira de Setembre de Canals, de la segunda quincena del mes. La alcaldesa, Mai Castells, decía ayer que están estudiando «varias alternativas, a la espera de lo que nos permitan». Anunciaba que habrá actos culturales, pero que lo que se organice «será atendiendo a las indicaciones sanitarias».

En Ontinyent, los Moros i Cristians están «en el aire»

«Está todo en el aire». Vicent Pla, presidente de la Societat de Festers de Ontinyent, que organiza los Moros i Cristians de la ciudad, evitaba ayer manifestarse sobre las fiestas de 2021. A falta de un protocolo definido y a la espera de las restricciones que se decreten tras decaer el estado de alarma, Pla afirmaba que «no trabajamos sobre ningún escenario». Sobre la posibilidad de celebrar Fallas en septiembre y que sea este mes el designado para fiestas, Pla afirmaba que «los Moros i Cristians de Ontinyent se celebran en la fecha que son. No contemplamos trasladarlas a otras fechas».