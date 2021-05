Un dron sobrevuela el casco viejo de Xàtiva y detecta 6 casas en mal estado

El aparato de vigilancia inició su trayecto en el mirador del Bellveret, siendo pilotado por el policía local Enrique Gómez, acreditado por el Consell. El concejal de Urbanismo, Nacho Reig, y la inspectora municipal de obras, Pepa Escrihuela, fueron los encargados de dar las indicaciones. El dron llegó hasta la plaza de San Jaime, sobrevolando la zona de la casa del Margallonero -cuyo techo se derrumbó el 22 de abril- y calles cercanas, como la de Moncada o del Vallés.

Reig atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «el tiempo acompañaba. Teníamos sospechas de problemas en cuatro casas y hemos visto dos más . Para enviar un requerimiento queríamos tener pruebas y la verdad es que ha ido muy bien. No se ha tenido que acercar mucho y ha grabado a calidad 4K».

Con las grabaciones en la mano, el consistorio enviará cuatro requerimientos por escrito a los titulares de las viviendas en peor estado para pedirles que reparen «de urgencia» sus tejados o voladizos. Con los otros dos prefieren iniciar contactos al no tener tanto riesgo de derrumbe.

A su vez, no descartan realizar inspecciones similares por otras zonas de la ciudad, como el barrio del Raval: «La experiencia piloto ha ido bien, cubriremos otros sectores. Hemos podido acreditar lo que ocurre y ahora actuaremos. No se puede hacer un requerimiento a base de sospechas». Sobre la posibilidad de actuar subsidiariamente, el concejal expuso que «esto es un tema complejo. Primero requerimos y si en 15 días no se hace nada sancionamos. De urgencia se actúa ante una causa de fuerza mayor».

Reparan una fuga de agua en las cercanías del Portal del Lleó

Operarios del ayuntamiento de Xàtiva repararon ayer una fuga ubicada en la red de saneamiento. Acudieron a la calle Peris, en las inmediaciones del Portal del Lleó. El responsable municipal de Urbanismo, Nacho Reig, explicó que «hemos realizado una primera reparación y el próximo lunes actuaremos en el punto de origen donde creemos que está situado el problema». A su vez, explicó que esta semana también se ha actuado en otras zonas de la red pública del municipio, como el polígono industrial B o frente al centro comercial Plaza Mayor. A su vez, Reig explicó que el consistorio prevé ejecutar en dos semanas una operación más compleja, que también tiene relación con la red de agua potable. Los técnicos se dirigirán entonces a las inmediaciones de la SEO y en los trabajos se prevén levantar algunas de las zonas del pavimento para actuar sobre el terreno.