Llega el partido decisivo

Es el partido para bajar a la Murta. Por el partido que es, por el rival, por la oportunidad de volver a reunirse, con las medidas correspondientes, hasta 1.000 espectadores, por la ocasión que se presenta de celebrar algo juntos.

Es el partido para bajar a la Murta… si puede. No me gustaría ser ahora directivo del club y vaya por delante mi comprensión, pero, no tengo claro que se haya acertado en su decisión de poner las entradas a 15 €. Se me junta el no agraviar al socio que ha pagado su pase con la necesidad de tener ingresos por una temporada paupérrima en ellos, con el eterno debate de si es mejor una de diez o diez de una, de si el fútbol local es un lujo, de si se pierden oportunidades para ganar aficionados con un precio que no está al alcance de todos. Repito, agradecimiento y comprensión para aquellos que toman la decisión, no se puede contentar a todos. Habrá que echarle, supongo, imaginación y trabajo para que ir a ver al fútbol de tu pueblo no te cueste lo mismo que la comida de un día porque no tiene sentido quedarte sin comer por ir al fútbol. No es un problema únicamente para el Olímpic, lo es, creo, para muchos clubes.

Pero, repito: es el partido. Si puede, baje, y si no puede… se lo contaremos en este diario.