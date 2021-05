L’alumnat de batxillerat artístic de l’IES Josep de Ribera de Xàtiva, per la covid-19, s’ha hagut de renovar per mantenir les mesures de seguretat en les classes de dibuix artístic on executen obres amb cavallets i utilitzant diferents objectes com escultures o bodegons. Per seguir dibuixant, el departament va decidir traslladar l’aula al carrer, amb l’activitat basada en anar a dibuixar (al natural) monuments i localitzacions emblemàtiques de Xàtiva. El primer projecte va ser dibuixar, des de diferents angles, la segona estació de trens més antiga d’Espanya, l’antiga de Xàtiva. Aquest projecte tenia cert atractiu, ja que aquesta estació es troba en ruïnes i abandonada, i està sent actualment rehabilitada.

Després de l’èxit d’aquesta activitat van continuar captant espais arquitectònics d’interès (plaça Sant Pere i carrers del casc antic), i de la ruta de l’aigua, dibuixant fonts d’aquest recorregut (la font de lleó, la dels jutjats, la dels 25 dolls…). Des del centre expliquen que «quan ens toca aquesta assignatura eixim al carrer a dibuixar, això provoca tindre una gran quantitat de dibuixos de monuments emblemàtics com la Seu o l’hospital reial». També obres de gran tamany com el mural que tributa a l’artista que dona nom a l’ institut, Josep de Ribera, pel 430 aniversari del seu naixement, i que està als murs exteriors del centre. «Una feina proposada pel professor Ernest Garcia per descobrir llocs i promocionar l’art al carrer», conclouen.