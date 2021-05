La lluita contra el mosquit tigre arriba a les aules de Benigànim

Benigànim porta a les aules la lluita contra el mosquit tigre, una plaga que afecta a localitats agrícoles com la de la Vall d’Albaida i que amb l’arribada de l’estiu intensifica la seua presència. La regidoria de Medi Ambient i l’IES Les Foies s’uniren a principi de curs per dur endavant un projecte per combatre la presència d’aquestos mosquits i pensaren en la construcció de caixes per a que puguen fer niu les rates penades, grans predadores d’insectes, i d’aquesta manera evitar l’expansió a la població. El consistori va assumir la compra de la fusta per construir les caixes-niu i els alumnes de 4º ESO de l’assignatura de Tecnologia començaren les construccions en gener passat.

Els estudiants van fabricar unes 50 caixes-niu que dies enrere, amb l’ajuda de tècnics municipals, van col·locar en espais urbans de Benigànim. Se n’han posat primerament una quinzena, en llocs com el mateix institut, jardins, el trinquet, el pavelló i zones on s’estanca aigua i on proliferen aquestos insectes. D’ací unes setmanes els alumnes visitaran els llocs on s’han col·locat les caixes, per veure on han fet niu les rates, i posar altres casetes en l’entorn, explicava ahir Toni Benavent, professor de Tecnologia.

Per fer les caixes-niu, els estudiants van comptar amb l’assessorament de tècnics de la Universitat de Gandia, ja que les casetes havien de tindre unes característiques concretes: havien de ser de fusta, que suporta més la intempèrie; s’havien de col·locar a una alçada determinada (a uns 5 metres); orientades de manera que no els pegara massa el sol.

No és la primera vegada que els alumnes de Tecnologia s’impliquen en accions que van més enllà del centre, amb activitats que els vinculen amb assumptes socials i mediambientals locals. Toni Benavent explicava que en cursos passats els alumnes van combatre també la presència de la processionària dels pins amb la construcció de caixes per ocells. «En aquells casos anàvem a pinades a posar les caixes, mentre que en les casetes per al mosquit s’han posat per dins del poble», explicava el professor.

Bona acollida dels alumnes

Toni Benavent ressaltava la «molt bona acollida» del projecte per part dels estudiants. «Són alumnes als que els agrada manipular coses i la idea de construir les casetes els va encantar. A més, sabien que és per combatre la presència de mosquits, que tots els patim, i el fet de realitzar-ho amb un mètode natural, sostenible i sense productes químics també els va agradar molt». El professor manifestava que «em va sorprendre com es van organitzar els alumnes. Van formar grups i van estar decidint si cada part de la caseta la feia un grup o si farien casetes senceres. Es van decidir per aquesta opció, que cada grup fera caixes-niu completes, i a més les van marcar per grups, amb lletres, per poder fer ara un seguiment cadascun de les seues», detallava Benavent, que concloïa que ha estat un «projecte molt xulo, amb molt bona acollida».