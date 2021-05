«Vallada nunca podrá asumir la deuda de Valpark, los fondos de le UE son necesarios»

Mª José Tortosa es la actual alcaldes de Vallada y presidenta de la Mancomunitat de la Costera-Canal de Navarrés. No dudó a la hora de mostrar su satisfacción por el pacto alcanzado: «Todos los alcaldes hemos entendido el potencial que tiene, aquí no ha entrado el color político». Reconoció que Valpark ya ha castigado demasiado a Vallada: «Somos de los pueblos con más deuda por habitante, yo creo que nunca podremos asumir el déficit generado. Los fondos de la UE son necesarios», prosiguió. La alcaldesa apuntó que «el 35 % del terreno está urbanizado y queda mucho por hacer. Hay demanda de suelo y muchas posibilidades, lo que necesitamos es un impulso y los fondos de la UE son una oportunidad que no debemos perder».

«Es un primer paso»

Roger Cerda, alcalde de Xàtiva, también valoró el pacto comarcal. El primer edil destacó que se trata de un «primer paso»: «El objetivo es que sea aprobado en todos los ayuntamientos y contar, además, con el apoyo del Consell. Remar todos juntos será clave a la hora de acudir a pedir los fondos de la UE». Cerdà defendió la industrialización como un eje para luchar contra la dependencia del sector Servicios: «En Xàtiva la sufrimos y en la pandemia ha sido todo un problema».