Fallece en Xàtiva José Alcántara, impulsor de «les casetes del retor»

El pasado jueves 6 de mayo falleció a los 91 años de edad en Xàtiva José Antonio Alcántara Juan, expárroco de los Santos Juanes entre los años 1960 y 1963 reconocido por ser el impulsor de una de las primeras cooperativas de viviendas de la localidad.

Considerado como uno de los «curas obreros» en la España de Franco por su cercanía con el pueblo, su principal legado fue la construcción de 24 casitas para familias pobres de la ciudad cerca de la montaña. El nombre oficial de la promoción fue «grupo de viviendas Manuel Casasnoves», pero todo el mundo las conoció como «les casetes del retor».

Josep Martínez Sanchis, exdirector de la Casa de la Cultura, ha buceado entre la documentación del archivo municipal para encontrar referencias sobre su figura. «En la ciudad se le conocía como José Alcántara y está claro que no era un cura al uso. Se puede decir que era un párroco de izquierdas, que apoyaba al pueblo, que predicaba con el ejemplo. Según me han contado, cuando empezó la construcción de las casitas no dudaba a la hora de arremangarse la sotana, atarla con una cuerda y participar en los trabajos», expuso.

Todo comenzó cuando el recién llegado vicario conoció la situación de algunas de las familias más necesitadas de Xàtiva: «Observó que algunas vivían en cuevas de la montaña y cuando llovía todo se inundaba. También conoció el caso de grupos de cinco o seis personas -tres o cuatro hijos, un padre y una madre- que no podían pagar más que una habitación y vivían hacinados. Reunió a los necesitados y decidió que era momento de actuar. Seguro que quería salvar sus almas, pero antes prefirió salvarles a ellos», comentó Martínez.

Así, Alcántara empezó a hacer consultas y dio con Ismael Ballester, dueño de unos terrenos. Le comentó la situación y, tras lograr la donación, involucró a todo el municipio: «En el Banco de València abrieron una cuenta para ayudas, el cine Avenida programó sesiones para donar lo recaudado. Se trabajó mucho, ya que había que aplanar la tierra y levantar los cimientos. Fueron 23 largos meses», comenta el experto. Las familias que acabaron siendo las titulares de cada una de las 24 casitas recibieron las llaves el 29 de octubre de 1961.

«Queda poca gente de aquella época. Uno de ellos es Tomás Sellés, quién tiene un grato recuerdo del párroco y habla muy bien de él», comenta Martínez

Tras la primera experiencia setabense, el arzobispado envió a José Alcántara de misión eclesiástica a Buenos Aires. Al volver, dejó los hábitos y llegó a casarse en Xàtiva. Su recuerdo aún perdura.

