La aplicació per a smartphones de la Fundació Caixa Ontinyent Els contes de Dino, que inclou diversos títols infantils sobre educació financera, ha superat ja les 10.000 descàrregues en altres tants dispositius. Una xifra destacable i que denota la bona acollida que ha rebut la proposta de la caixa d’estalvis, que per la seua banda dóna per complit el seu objectiu divulgatiu.

De moment, Els contes de Dino compta amb tres dels cinc títols que composen la col·lecció: La llegenda del pacte de fraternitat, Dino i els diners y El porquet estalviador. I està previst que la incorporació dels dos últims contes es produisca en les properes setmanes, segons informa la Fundació Caixa Ontinyent. Es tracta de Històries de l’explorador i Calixta la periodista.

La aplicació, que es va estrenar el juliol de l’any passat, té per objectiu apropar conceptes bàsics de finances i economia als menors de més curta edat, d’una forma divertida i a travès de les noves tecnologies. Està destinada per a xiquets i xiquetes de fins a dotze anys, i es pot descarregar de les tendes de Android i d’Apple. A més a més, està disponible en tres idiomes: castellà, valencià i anglés, i permet llegir i escoltar cada conte. Els contes foren premiats amb el guardó a la divulgació financera de la Fundación de Estudios Busátiles y Financieros.