Com incorporar al disseny de les ciutats la perspectiva de gènere i aconseguir la humanització de l’urbanisme. El col·lectiu Punt 6, una cooperativa d’arquitectes urbanistes i sociòlogues que treballen des de fa anys en diversos àmbits per aconseguir ciutats més inclusives, celebrarà el pròxim 21 de maig la jornada Urbanisme feminista per als espais de vida, un taller i ponència que tindrà lloc el proper 21 de maig al Museu del Tèxtil d’Ontinyent.

De 09:00 a 14:30 hi haurà una sessió formativa per al personal tècnic de l’Ajuntament sobre «Urbanisme amb perspectiva de gènere»; i a partir de les 19:30 hores la ponència «Urbanisme feminista per als espais de vida», amb accés lliure i gratuït amb inscripció prèvia. La jornada ha estat impulsada per la regidoria d’Igualtat d’Ontinyent, que vol explorar «una ciutat on la mobilitat, la seguretat i el mobiliari tinguen una mirada inclussiva», en paraules de la concejal Natàlia Enguix.