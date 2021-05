Sóc fontina, descendent de llauradors de Fontanars, Moixent i la Font de la Figuera. Gent humil, però orgullosa dels seus arrels. Hui vull expresar el que pense de tot aquest desficaci de les macro-plantes fotovoltaiques. Som terres d’interior, de secà, de bons vins i de bon oli. Som amants del nostre territori, per això demanaria que empatitzareu totes i tots amb el que estem patint.

Les terres de l’interior no tenim altra cosa. Més bé, tenim una cosa grandiosa, el nostre paisatge. Som concients que les energies renovables són el futur més immediat, però l’aposta per l’autoconsum ha de ser major, impulsant amb més facilitats les comunitats energètiques, aprofitant sostres i no consentir aquestes barbaritats per al medi en el que vivim.

Sé que els llauradors porten massa anys patint les baixades de preus, les polítiques ruïnoses que han dut a l’abandonament de moltes terres de cultiu. Però també sóc conscient d’eixos joves, homes i dones, que aposten pel territori, per l’agricultura ecològica i sostenible, que tenen il·lusió i que volen mantindre tot açò que és nostre.

A ningú se li passaria pel cap omplir les nostres platges de plaques solars, i no serà perquè no estan ben orientades i amb moltes hores d’exposició solar. Quina locura, no?

Doncs bé, les nostres platges són les Alcusses, els Alforins, les Pebraes o els Juncarejos, la Casa Corna, la Casa el Roig i la Casa el Roig dels Frares, la Fontsanta o el Cabeço, i tots i cadascun dels nostres paratges.

Estem cansats de ser l’abocador per a governants, que ens lleven el tren i ens omplin el terme de línies d’AVE, d’autovies, línies d’alta tensió... i ara espills.

Som ciutadania de tercera? Tenim alguna cosa a dir? Crec que sí. Tenim molt a dir. Cal pensar molt bé què és el que volem deixar quan ja no estem. Jo ho tinc clar, com ho té de clar mon pare amb noranta anys, i abans, el seu. Vull que els meus néts es senten orgullosos d’aquesta terra, que quan apleguen al pou de les cases de Corbí gaudisquen del mateix que jo he tingut. A la fi, que totes i tots valorem i protegim la nostra terra.