Raro este fin de semana sin previa del partido del CD Olímpic. Lo he escrito y dicho: la liga ha acabado de manera inesperada y cruel. No voy a insistir en ello.

Tras asumir que no tengo partido este fin de semana, lo que me ha dejado algo tocado, no me he dejado llevar por la resignación gracias a un par de comentarios que me han hecho. El delegado del equipo, Salva Llueca, me ha hecho ver que llegar con opciones al último partido ha sido un premio, pues estuvimos, y lo hemos recordado otras veces, en posiciones de descenso. Además, que se ha conseguido con un equipo joven, un equipo joven con futuro, y que por lo tanto no hará falta cambiar muchas cosas para formar una plantilla con garantías para la próxima temporada. Buenos deseos pero también realidad.

Y además, el técnico del Racing Xàtiva, José Alarcón, me ha confirmado que «algo hay» entre su escuela y la Academia del Olímpic de cara al futuro. De pequeño me contaban eso de la ardilla que se podía cruzar España saltando de árbol a árbol. A mí me gustaría contar algún día que un niño o niña puede empezar de pequeño en la escuela del equipo de su pueblo y llegar a jugar en el de superior categoría sin cambiar de club, con todos los escalones. Aún no es una realidad pero espero que lo sea.

Y por acabar con otro pensamiento positivo, también me he dado cuenta que si hay una ilusión, un objetivo, el aficionado/a baja a la Murta y está con el equipo. Ahora toca provocar esa ilusión y llegar a más partidos decisivos. Estamos fuera, es verdad, pero tenemos por delante más tiempo y más experiencia para hacer bien las cosas. Siempre positivo. Las penas llegan solas.