¿Está el casco antiguo de xàtiva en obras?

Facilitaba el ayuntamiento de Xàtiva, en una noticia publicada por este diario hace unos días, el dato referido a que en los últimos cuatro años se habían concedido un total de 487 licencias de obra en el casco antiguo. En sendas noticias publicadas también por este diario, allá por el mes de septiembre de 2018, referidas al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Xàtiva, el mismo que tanto se está haciendo esperar y que, en opinión del teniente alcalde con competencia municipal en materia de urbanismo, será la panacea que acabará con todos los problemas que arrastra el centro histórico desde hace más de 30 años, se cifraba en 3.000 el número de inmuebles comprendidos en el ámbito de actuación del plan. Teniendo en cuenta que, en muchos casos, estos inmuebles se encuentran jurídicamente divididos en viviendas, la cifra de viviendas del conjunto histórico puede superar con creces aquella cifra. Las ayudas, concedidas a través de los planes ARRU e IMPULS para obras emprendidas en el considerado, incluso por la difusión institucional de aquellos planes de ayudas, como el segundo casco antiguo más extenso de la Comunitat Valenciana, tras el de la ciudad de València, han afectado, por lo que se desprende del balance público de las mismas, a un porcentaje más bien bajo sobre el total de esas viviendas, teniendo en cuenta que algunas de esas obras han consistido en remozar dependencias interiores comunes y que la mayoría de proyectos de obra pública que se integraban en esas actuaciones como reurbanizaciones, no se han realizado.

Así, con 427 licencias de obras de todo tipo durante cuatro años, en el estado de degradación latente y creciente en el que se encuentra el conjunto histórico setabense, sobre el total de viviendas que hoy en día lo conforman, es difícil entender que el casco antiguo se encuentre en obras, ni mucho menos. Ojalá fuera así y se encontrara inmerso en una actuación global, planificada por fases y coordinada, como lo fue, por ejemplo la llevada a cabo en el centro histórico de Oviedo, entre 1991 y 1993, con un presupuesto de unos 6 millones de euros, y que fue visitada por una delegación municipal de Xàtiva y explicada en la ciudad por una delegación municipal ovetense. En Oviedo se actuó decididamente, se restringió el tráfico y reguló el aparcamiento, se reurbanizaron calles y plazas para el residente, el peatón y el visitante, se restauraron fachadas y tejados con cargo total a un plan público, pero con la condición que el propietario no malogrará y cuidara la intervención o se le revertiría el coste de la misma. El casco antiguo de Oviedo sí que estuvo en obras y el resultado, magnífico, sigue estando a la vista hoy en día, así como su beneficio —que supera de largo la inversión— en aumento de residentes, actividad comercial, cultural y turística.

No, el centro histórico de Xàtiva no está en obras. Las únicas obras que no paran son las de urgencia para parchear las continuas fugas de agua en una instalación anticuada y peligrosa cuya renovación hace años que debió acometerse, también de forma coordinada y por fases. Unas fugas que están poniendo en jaque al poco vecindario que resiste en esta ya «zona cero» de la ciudad y cuyas reivindicaciones no se están atendiendo acusándolas de «políticas». Política de escaparate es la gestión de foto diaria —con taquígrafos—, como el ejercicio de distracción del vuelo del dron sobre los maltrechos tejados del casco antiguo cuando tuvo que ser la sociedad civil de la mano de asociaciones concienciadas sobre el patrimonio quien denunciara el derrumbe en el interior de un palacio de la calle Montcada o consiguiera, con su acción ante las administraciones, la inscripción como Bienes de Interés Cultural de una larga lista de escudos de casas palacio del conjunto histórico. Ahora se espera, con inacción, que el ansiado Plan Especial consiga, por sí mismo, la declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC) o Bienes de Relevancia Local (BRL) —¿quintuplicando automáticamente su número?. Nada que ver como se consiguió, en los años 80 del pasado siglo, a través de la proactiva gestión y contacto en los foros expertos y decisores oportunos, por un concejal de cultura preparado y con voluntad, la declaración de conjunto histórico-artístico, de monumentos nacionales o actuaciones de restauración de los mismos.