A l’Olleria es treballa el vidre des de fa 1.000 anys, arribant a convertir-se en el principal centre de producció vidriera d’Espanya. La ruta del vidre de l’Olleria és una proposta turística per a descobrir l’ànima del vidre entre monuments característics i, sobretot, dos museus on poder gaudir d’una gran mostra de productes des de l’antiguitat fins a l’actualitat. En cada objecte fet de «vidrio hueco o medio cristal» —com tradicionalment s’ha conegut el vidre reciclat i bast fet a l’Olleria—, els vidriers ollerians han deixat el seu aire, el seu vent interior i la seua ànima creativa a través de la canya de bufar.

Milions d’objectes al món contenen el vent ollerià i si algú s’apropa a l’orella algun d’ells, com qualsevol caragol de la mar, de segur que pot sentir la remor olleriana. Eixe so fi i encisador és l’ànima del vidre.

Museus de l’art ollerià

Els museus dedicats a aquest art ollerià estan situats al Convent dels Caputxins i a la Casa Santonja-Palau dels Marau de l’Olleria. Pel que fa al primer, el Convent de Caputxins és un edifici que correspon al model clàssic de les primeres fundacions italianes.

El flaire va fundar en 1987 el primer museu a l’Olleria dedicat al vidre a causa de la desaparició progressiva d’aquesta artesania vidriera al municipi i amb la finalitat d’evitar la pèrdua total de la seua memòria i el seu art.

Dins del convent es pot gaudir també de diferents col·leccions museogràfiques de gran valor, amb peces de vidre, ceràmica, estris de cultiu, instruments, etc. Totes elles de segles passats.

Respecte a la Casa Santonja-Palau dels Marau de l’Olleria, és un edifici amb un escut nobiliari declarat Bé d’Interés Cultural (BIC) amb més de 200 anys d’antiguitat.

L’any 2009 es va decidir incorporar el «Museu del Vidre» a aquest edifici tan emblemàtic del municipi on any rere any han anat ampliant l’exposició de peces de vidre d’època més actual que les del Convent de Caputxins.