L’Ajuntament de Canals ha programat per a demà una visita amb els veïns d’Aiacor a les illes de compostatge d’Otos i Carrícola, unes instal·lacions similars a les que el consistori canalí projecta ubicar al terme d’aquesta pedania. L’objectiu és, segons explica el mateix ajuntament, detallar al veïnat d’Aiacor quin és el funcionament d’una illa de compostatge, la seua conceptualització comunitària, com es du a terme el procés a aquestes infraestructuras i com són les instal·lacions del conjunt, amb l’objectiu d’acabar amb la «incertesa provocada» en alguns ciutadans davant la planta projecta a la pedania, unes reserves de les quals es va fer ressò aquest mateix periòdic.

«La finalitat de la visita és que puguen conéixer de primera mà les illes de compostatge que ja estan en funcionament des de fa temps, i que són exemple de gestió», detallava el regidor de Serveis Públics Municipals de Canals, Miquel Alventosa.

L’eixida de la visita, informa l’ajuntament, serà a les 18:30 hores de demà, des de la parada d’autobús d’Aiacor. Per qüestions d’aforament serà necessària una inscripció prèvia per poder anar-hi: es podrà registrar mitjançant un correu electrònic a l’adreça toni.simo@canals.es, detallant el nom i cognoms de les persones assistents.