Festers acuerda suspender los Moros i Cristians 2021 de Ontinyent

Sin Moros i Cristians este 2021 en Ontinyent. La junta de gobierno de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, organizadora de las fiestas, acordó el pasado viernes en una asamblea iniciar los trámites para suspender las fiestas de este año y aplazarlas a 2022. Un acuerdo con el apoyo unánime de las 24 comparsas, representadas en el órgano directivo de la entidad festera. «El acuerdo de la suspensión fue por unanimidad de todos los presentes», recalcaba ayer el presidente de Festers, Vicent Pla. Las comparsas consultarán ahora a sus festeros para que estos ratifiquen la decisión, una consulta que estará abierta esta semana ya que el próximo lunes está prevista una nueva asamblea para confirmar la decisión final. Todo hace prever que los festeros corroborarán la suspensión.

Los condicionantes que la Conselleria de Sanitat expuso al presidente de Festers, Vicent Pla, en una reunión la semana pasada, en la que el departamento de la consellera Ana Barceló dejó claro que no se autorizarán fiestas y que en todo caso solo se permitirán algunos actos, aunque a partir de septiembre y en formato reducido, con control de aforo y distancia social, ya cerraba la puerta a los Moros i Cristians de agosto, tal como avanzó Levante-EMV. Pla manifestaba a este diario la semana pasada que con las condiciones de Sanitat, los actos centrales de las fiestas eran inviables. Así, no habría ni Entrada mora ni cristiana, ni Ambaixades, ni Entrada de Bandes, todos ellos actos multitudinarios y en los que no se guarda la distancia social ahora exigida. Además, el hecho de que solo se autoricen actos a partir de septiembre también dejaba sin opciones a las fiestas ontinyentinas, que son en agosto. Pla dejaba entrever que el traslado de fechas no se contemplaba. «Los Moros i Cristians de Ontinyent son en agosto, en una fecha concreta que no hemos elegido nosotros, sino que es producto de la historia», afirmaba el presidente de Festers, evidenciando que el traslado de fechas no era posible. Por todo ello, Ontinyent se encaminaba hacia un segundo año consecutivo sin Moros i Cristians.

Algún acto, con restricciones

Con todo, Festers emplazaba a las comparsas a una asamblea el pasado viernes para informarles de los asuntos tratados en la reunión con la conselleria y acordar la celebración o suspensión de las fiestas. La junta directiva, donde están representadas las 24 comparsas de la ciudad, aprobó por unanimidad suspender los festejos de este año y aplazarlos a 2022, con la esperanza de que el próximo año los actos se puedan desarrollar tal y como son, con todas sus características y particularidades. Una decisión que exige ahora de la consulta a los festeros, que son los que en última instancia toman la decisión. Las comparsas recogerán esta semana la opinión de festeros y el próximo lunes, según indicaba ayer Vicent Pla, se celebrará una nueva asamblea para anunciar la decisión final. Con la suspensión, Ontinyent no tendrá Moros i Cristians este año, aunque la Societat de Festers se reserva la opción de poder celebrar algún acto en septiembre, cumpliendo las condiciones de la Conselleria de Sanitat.

Fontanars dels Alforins aplaza oficialmente sus fiestas patronales a 2022

En Fontanars dels Alforins la suspensión de las Festes Patronals de Moros i Cristians de 2021 ya es oficial. La asociación de fiestas, junto con el ayuntamiento, han acordado que este año no habrá fiestas y que los Moros i Cristians se aplazan a 2022, manteniendo los cargos actuales de Capitanies y Banderes. Las fiestas de Fontanars se celebran el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre. Desde la entidad organizadora han anunciado en un comunicado que ante la decisión de la Conselleria de Sanitat de no autorizar fiestas, sino solo algunos actos, pero con restricciones, Fontanars dels Alforins no celebrará este 2021 las fiestas. Señalan incluso que descartan aplazarlas a septiembre, cuando Sanitat permite algunos actos con limitaciones. Aunque dejan la puerta abierta a celebrar «actos puntuales de carácter religioso o cultural» si la evolución de la pandemia lo permite.