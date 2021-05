L’Associació de Gegants i Cabets d’Ontinyent, junt amb l’ajuntament del municipi, ja prepara la programació d’activitats per celebrar el 75 aniversari de les seues característiques figures dels Moros i Cristians, de les quals consta la seua benedicció a l’any 1946, segons el programa de Festes de la Puríssima d’aquell any. Ahir, el Palau de la Vila acollí la presentació del logotip de la commemoració i de la programació prevista, en la qual destaca l’edició d’un còmic divulgatiu infantil i un concert en col·laboració amb el Regall i Menestrils, entre d’altres activitats.

El president de l’Associació, Salva Serrallé, explicava ahir, durant la roda de premsa de presentació de la commemoració, que el disseny del logo que acompanyarà les activitats del 75 aniversari ha sigut elaborat per Vicent Beneyto, qui «ha volgut capturar l’artesania manual que va tenir lloc a la realització dels quatre gegants, així com el pas del temps i la seua commemoració», en paraules del mateix Serrallé. En aquest sentit, l’element que representa els gegants «és una sola taca de diversos colors. No hi ha separació entre ells perquè són un sol sentir creat per a gaudi de la ciutadania als carrers de la ciutat i fer festa», afegia el president de Gegants i Cabets.

Pel que fa a les activitats i fites concertades per a celebrar l’aniversari de les figures, a partir del 16 de juny Correus emitirà un segell commemoratiu de l’efemèride. Es celebrarà una matinal dirigida a xiquets i xiquetes, en sintonia amb l’esperit de l’associació de «treballar la tradició mitjançant els més menuts de la ciutat», segons va explicar Salva Serrallé. També s’editarà un còmic que s’entregarà als més menuts de la ciutat, i es celebrarà un concert a càrrec de la colla de xirimites i tabals El Regall i la Colla Menestrils d’Ontinyent.

Unes figures «molt estimades»

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, valorava ahir a la presentació de l’aniversari dels Gegants i Cabets que, tot i no ser aquest 2021 «un any normal», era «important no deixar passar aquesta data commemorativa d’unes figures que representen tan bé Ontinyent i que, probablement, són les més estimades pels xiquets i les xiquetes», en paraules del batle. El regidor de Cultura, Alejandro Borrell, posava en valor, per la seua banda, el suport del consistori a associacions com Gegants i Cabets, a qui se li ha subvencionat recentment l’adquisició de material per a la seu.