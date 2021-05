Des de demà dimecres i fins el proper 5 de juny, la Casa de la Cultura de Xàtiva acollirà l’exposició fotogràfica Visibilitzem la natura que ens envolta, una mostra amb 25 fotografies de joves autors i autores que participaren el passat febrer al concurs organitzat pel Consell de la Joventut de la capital de la Costera.

Al certamen, al qual es van presentar més d’un centenar d’imatges, es buscava la millor fotografia tematitzada en la flora i fauna del territori valencià. El jurat ha fet una selecció de les imatges per a l’exposició, en què apareixen un mínim de dos fotografies per cada autor. Segons destaquen des del CJX, les instantànies «aglutinen una bona mostra dels paisatges i la nostra fauna, destacant per la seua complexitat i bellesa una sèrie de captures d’aus autòctones, com és el cas de la fotografia guanyadora del concurs titulada Primavera Pictòrica, de l’autor Tono Burguete».